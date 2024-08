A- A+

LUIZ GONZAGA Trinta e cinco anos sem Luiz Gonzaga: veja quais as músicas mais tocadas do Rei do Baião Luiz Gonzaga se foi em 2 de agosto de 1989, deixando legado inestimável para a música brasileira

Das heranças da Música Popular Brasileira, a do Rei do Baião, Luiz Gonzaga (1912-1989) é, decerto, uma das mais valiosas e, sobretudo, atemporais, haja vista a completude de seu trabalho com artista da música (no mundo) e representante inigualável da cultura nordestina.



Nesta sexta-feira (2), completam-se 35 anos de sua partida. Era 1989, ano em que o coração do pernambucano natural de Exu, no Sertão, parou - em contrapartida, a sua vastidão de composições seguiu ressoando em rádios, em festas e shows palcos afora.









E especificamente na última década, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), após estudo com as quase 500 composições de Seu Luiz, além de mais de 1 mil gravações cadastradas em banco de dados, "Asa Branca", "O Xote das Meninas" e "Numa Sala de Reboco" ocupam, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro lugar entre as mais gravadas (de sua autoria) e mas tocadas.



Elba e Gil

Além deste 'Top 3', o Ecad também elaborou uma lista com pelo menos cinco intérpretes entre os que mais gravaram suas canções, com Elba Ramalho e Targino Gondim empatados em segundo lugar, com Dominguinhos (1941-2013) liderando o ranking.



Fagner ocupa a quarta colocação e Adelmário Coelho fecha a lista, em quinto lugar.

Crédito: Roberto/Folhapress



Veja lista das vinte músicas de autoria de Gonzaga mais tocadas na última década:



1 - Asa Branca (Gonzagão/Humberto Teixeira)

2 - O Xote das Meninas (Zé Dantas/Gonzagão)

3 - Numa Sala de Reboco (Gonzagão/José Marcolino)

4 - Pagode Russo (João Silva/Gonzagão)

5 - A Vida do Viajante (Gonzagão/Herve Cordovil)

6 - Qui nem Jiló (Gonzagão/Humberto Teixeira)

7 - Sabiá (Zé Dantas/Gozagão)

8 - Riacho do Navio (Zé Dantas/Gonzagão)

9 - Forró no Escuro (Gonzagão)

10 - São João na Roça (Zé Dantas/Gonzagão)

11 - Vem Morena (Zé Dantas/Gonzagão)

12 - Fogo sem Fuzil (Gonzagão/José Marcolino)

13 - Baião (Gonzagão/Humberto Teixeira)

14 - Respeita Januário (Gonzagão/Humberto Teixeira)

15 - Assum Preto (Gonzagão/Humberto Teixeira)

16 - Cintura Fina (Zé Dantas/Humberto Teixeira)

17 - Nem se Despediu de Mim (João Silva/Gonzagão)

18 - A Morte do Vaqueiro (Gonzagão/Nelson Barbalho de Siqueira)

19 - ABC do Sertão (Zé Dantas/Gonzagão)

20 - No Meu Pé de Serra (Gonzagão/Humberto Teixeira)

Veja ranking de músicas de autoria de Gonzaga, mais regravadas:



1 - Asa Branca (Gonzagão/Humberto Teixeira)

2 - O Xote das Meninas (Zé Dantas/Gonzagão)

3 - Qui nem Jiló (Gonzagão/Humberto Teixeira)

4 - Baião (Gonzagão/Humberto Teixeira)

5 - A Vida do Viajante (Gonzagão/Herve Cordovil)

6 - Assum Preto (Gonzagão/Humberto Teixeira)

7 - Sabiá (Zé Dantas/Gozagão)

8 - Riacho do Navio (Zé Dantas/Gonzagão)

9 - Numa Sala de Reboco (Gonzagão/José Marcolino)

10 - Pagode Russo (João Silva/Gonzagão)

