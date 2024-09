Luiz Joaquim lança livro que celebra 25 anos na crítica cinematográfica, nesta segunda (30); confira

A- A+

O jornalista Luiz Joaquim teve nas últimas décadas um importante comprometimento com a crítica cinematográfica. Como forma de reconhecer essa atuação, o crítico reuniu 75 textos para ilustrar os seus 25 anos de crítica de filmes - muitos deles publicados na Folha de Pernambuco, onde o autor assinou críticas por muitos anos, em um livro.



"Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)", editado pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), será lançado nesta segunda-feira (30), às 19h, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), unidade do Derby.



O crítico de cinema atua em defesa da linguagem cinematográfica, acompanhando as principais mudanças tecnológicas e narrativas dessa manifestação, ao longo das décadas.



Em razão dessa atividade, durante o lançamento, antes da sessão de autógrafos, Luiz Joaquim e o crítico cinematográfico e curador Ernesto Barros vão debater sobre a possibilidade de a crítica de arte ser ou não identificada como um gênero literário.



"Analisar filmes por meio da escrita é também agregá-lo ao que está ao nosso redor, com o nosso vizinho, com a nossa Cidade, com o nosso País, com o mundo", afirma o Luiz Joaquim. Além disso, durante o evento será exibido o curta "Conceição", analisado no livro e dirigido por Heitor Dhalia.

Crédito: Divulgação | "Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)" reúne 75 textos

Compilado

Para o livro "Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)", Luiz Joaquim teve que selecionar 75 críticas entre as mais de três mil assinadas por ele, como forma de representar esse tempo que atuou como crítico. Os textos do livro estão organizados em três capítulos.



O primeiro capítulo, "Do meu lugar", reúne 25 análises sobre produções pernambucanas. No segundo, "Do nosso lugar", o autor traz 25 críticas relacionadas a filmes brasileiros, enquanto no terceiro, "Do lugar de todos", 25 textos sobre produções estrangeiras.



Essa coletânea serve para contar a história do cinema como uma arte capaz de evoluir como expressão. Dessa forma, os realizadores cinematográficos também estão suscetíveis a esse fenômeno de mudança.



A professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Pelotas (UFPel) Ivonete Pinto, prefaciadora do livro, enfatiza as qualidades do trabalho do autor. “Luiz Joaquim, que não escamoteia o traço do jornalista que é, vê o cinema tentando apreendê-lo e traduzi-lo’’, ressalta Ivonete.



O autor

"Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)" é o terceiro livro de Luiz Joaquim e o segundo pela Cepe Editora. Antes, o jornalista e mestre em Comunicação assinou "Celso Marconi: o senhor do tempo" (Cepe, 2020) e "Cinema brasileiro nos jornais" (Massangana, 2018).



Trabalhou como repórter e crítico na Folha de Pernambuco e chefiou o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o bacharelado em Cinema e Audiovisual da Uniaeso. Em 2022, geriu o Museu da Imagem e do Som de Pernambuco (Mispe) e fez a curadoria do Cinema São Luiz (Recife), entre outras atuações.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Vinte e cinco: escritos de cinema (1997 - 2022)", de Luiz Joaquim

Quando: 30 de setembro, das 19h às 22h

Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Entrada gratuita

Preço: R$ 60 (impresso) / R$ 30 (e-book)

