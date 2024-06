A- A+

FAMOSOS Maiara prepara ''pratão'' em plena madrugada: ''4:30 da manhã e começando a vida'' Comemoração do aniversário do pai da cantora, que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, não terminou no ''parabéns'' e rolou noite adentro

Foi dia de festa na família da dupla sertaneja Maiara e Maraisa na última quinta-feira (6). O pai das irmãs gêmeas, Marcos César, estava comemorando o aniversário e preparou uma festa (madrugada a dentro) para celebrar a data com os filhos, com direito a bolo com tema do Corinthians, banho de ofurô, uma mesa recheada de comida.

E Maiara —que está vivendo um affair com o também sertanejo Hugo, do duo com Guilherme, de acordo com o portal Metrópoles— foi uma das que mais aproveitou da noite. Era por volta de quatro horas da madrugada, nesta sexta-feira (7), quando a artista estava fazendo stories, do Instagram, com o pai, afirmando que ia desfrutar muito da festa.

Em outro momento ela mostra a mesa com as comidas para a festa, nada surpresa com o horário. O momento divertiu os fãs.

— Vamos começar porque a noite é uma criança — disse ela. — São 4:30 da manhã e nós estamos como? Começando a vida. Tem um feijãozinho tropeiro, farofinha, mandioquinha derretendo, vinagretezinho, saladinha e com uma carninha.

Aliás, Maiara fez valer a fala de que “a noite é uma criança” mesmo. Nas publicações seguintes, ela escreveu “nunca é cedo” ao mostrar o look em que usava um top e uma calcinha hot pant dourados: pronta para entrar em um ofurô.

Veja também

CINEMA ''Divertida Mente 2'': Tatá Werneck é anunciada como dubladora da nova emoção