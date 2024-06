A- A+

PNEUMONIA Pai de Shakira é internado na UTI com pneumonia e artista viaja às pressas Cantora viajou a Barranquilha com forte esquema de segurança para estar perto do parente

Pai de Shakira, William Mebarak Chadid é escritor e comerciante de origem libanesa que enfrenta uma nova complicação de saúde. Segundo informações que circulam nos meios de comunicação locais, o pai do artista de Barranquilla, hoje com 92 anos, foi internado na quarta-feira (5) à noite na Clínica Iberoamericana, no norte da cidade, devido a uma pneumonia.

O conhecido ''homem de óculos escuros'', a quem Shakira dedicou seu primeiro álbum ''Magia'' quando tinha apenas 14 anos, está sendo tratado por uma equipe médica, que segundo informações do jornal local El Heraldo, decidiu mantê-lo na Unidade Hospitalar de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento constante e conectado a equipamentos especializados.

A última aparição pública de Mebarak Chadid foi no dia 26 de dezembro no Malecón del Río, onde aprovou a estátua de Shakira feita pelo artista Yino Márquez, destacando a semelhança com sua filha.

William Mebarak desempenhou um papel crucial na carreira de Shakira, praticamente atuando como seu primeiro empresário e trazendo-a para a mídia para mostrar seu talento ao mundo.

Até o momento não há nenhum comunicado ou reação da família sobre a internação. Shakira chegou a Barranquilha na madrugada desta quinta-feira, para cuidar da saúde do pai. A mídia local afirma que a cantora estava acompanhada dos dois filhos, Milan e Sasha.

O prédio onde moram os pais de Shakira, na Zona Norte de Barranquilha, está com um esquema de segurança desde a manhã desta quinta-feira, o que sugere que a artista está hospedada no local. Duas vans entraram na clínica onde William Mebarak permanece internado.

As dificuldades de saúde do pai de Shakira

Shakira tem ficado próxima de seu pai depois da delicada cirurgia a que foi submetido há um ano no Centro Hospitalar Serena del Mar, em Cartagena, e da qual ele continua se recuperando. A família escolheu este centro hospitalar por ser o primeiro hospital General Electric da América Latina que possui tecnologia de ponta em todas as áreas.

O pai do artista foi submetido a uma cirurgia com válvula Hakim para combater a hidrocefalia. Fernando Hakim, o especialista que liderou a operação de Mebarak, é neurocirurgião especializado em hidrocefalia, doença de Chiari, tumores cerebrais e espinhais, trauma espinhal e cirurgia vascular. Na verdade, seu pai é o inventor da válvula Hakim, aquela que teria sido inserida no pai da artista.

Embora os procedimentos e tratamentos de Mebarak estejam sob sigilo, devido à cláusula que os médicos assistentes teriam assinado, isso não impediu a artista de Barranquilha de demonstrar sua gratidão aos profissionais.

A saúde de William Mebarak piorou nos últimos três anos e ele foi hospitalizado diversas vezes. A intervenção cirúrgica do ano passado na clínica de Cartagena foi a segunda. A primeira aconteceu em Barcelona, na Espanha, em 2022.

Segundo informações de vários meios de comunicação espanhóis, Mebarak sofreu uma queda em maio de 2022, quando bateu a cabeça, o que fez com que o seu estado de saúde se deteriorasse ao longo do tempo.

