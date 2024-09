A- A+

CELEBRIDADES Maior TikToker do mundo vira modelo de grife e vai estrear em Hollywood com filmagem no Brasil Khaby Lame tem mais de 162 milhões de seguidores na rede social; ele diz ter se tocado da fama ao ver Vini Jr repetir seus gestos e recebido conselho de Tom Cruise

Comparado por alguns a Charlie Chaplin ou Buster Keaton, o TikToker mais seguido do mundo, Khaby Lame, está se preparando para lançar uma carreira cinematográfica em Hollywood após o sucesso global nas redes sociais.

— Agora estou me dedicando ao cinema. Espero que este seja meu trabalho para o resto da vida. É algo com que sonho desde criança — disse Lame, todo sorridente, em entrevista à AFP. — E sempre sonhei em ter um Oscar, talvez mais de um.

O influenciador italiano de 24 anos com raízes senegalesas ocupa o primeiro lugar no aplicativo TikTok, com 162,8 milhões de seguidores.





Ele era famoso até agora por seus curtos vídeos silenciosos zombando dos tutoriais complicados de dicas que abundam na web. Por que fazer isso de forma simples quando você pode complicar?, brinca ele nas redes sociais, oferecendo seus próprios remédios fáceis com seu gesto característico — as palmas das mãos voltadas para o céu, acompanhadas de um sorriso cúmplice e olhos arregalados.

Quando foi que ele percebeu seu sucesso global?

— O primeiro sinal foi quando comecei a ver outras pessoas ao redor do mundo na televisão e alguns jogadores do Real Madrid, como Vinicius Junior, fazendo a mesma coisa. Entendi que estava se tornando uma coisa global — disse.

Lame surge discreto, com seu boné de beisebol preto e jaqueta de couro bege, e seus olhos expressivos escondidos atrás de óculos escuros grossos. Mas não hesita em posar para selfies com seus fãs, que o chamam quando ele sai de um restaurante em frente à majestosa catedral Duomo de Milão.

Após uma breve passagem pela capital da moda italiana esta semana, onde apareceu na passarela da marca alemã Hugo Boss na quarta-feira, Lame retornou a Los Angeles, a nova casa da estrela do TikTok e trampolim para sua estreia em Hollywood.

Em um filme de comédia de ação chamado "00Khaby" — que ele diz que será filmado no Brasil, Índia e Estados Unidos — Lame interpretará um entregador de comida recrutado como espião pelo serviço secreto americano.

— Mas continuarei a fazer vídeos para o TikTok! — ele prometeu aos seus seguidores.

Conselhos de astros, como Tom Cruise

A ideia do TikTok de Lame surgiu enquanto ele vagava pelo conjunto habitacional onde sua família morava em Chivasso, perto de Turim, depois de perder o emprego de mecânico de fábrica em março de 2020, no auge da pandemia do covid-19.

— Eu achava que era apenas um aplicativo para dançar ou para crianças, mas durante a pandemia comecei a usar porque não havia muito o que fazer — lembrou.

Suas postagens decolaram, ajudando-o a arrecadar cerca de US$ 16,5 milhões por meio de acordos de marketing com empresas no período entre junho de 2022 e setembro de 2023, segundo a Forbes.

Nada mal para o ex-mecânico que trabalhou em uma série de empregos temporários para sobreviver.

— Eu era pedreiro, limpador de janelas, trabalhei na Amazon e fui auxiliar de cozinha — destaca.

Na escola, foi um fiasco, ele admitiu. Sempre gostou de fazer as pessoas rirem, então "agia como um palhaço. Acabou reprovado "duas ou três vezes". Sua dupla deficiência, sendo "disléxico e um indivíduo com discalculia", também não ajudou. Mas Tom Cruise "me deu muitos conselhos, sendo ele próprio disléxico", disse Lame.

— Perguntei a ele se havia algum problema em aprender um roteiro. Ele me disse que, no final, tudo se resume à boa vontade. Esse é o conselho que recebo da maioria dos atores ou pessoas famosas — ressaltou.

Nada menos que a lenda de Hollywood Robert Redford o aconselhou a não fazer aulas de atuação.

— Ele disse que seria melhor ser o mais natural possível — disse Lame, que hoje se concentra nas aulas de inglês.

Redford escolheu Lame para uma série de documentários sobre os estragos das mudanças climáticas em países africanos, incluindo o Senegal, onde Lame nasceu antes de imigrar para a Itália com 1 ano de idade.

— Mostraremos como isso está afetando populações, crianças... em algumas regiões que a água não chega mais — explicou.

Outro projeto é um filme que Lame está coescrevendo com seu empresário, Nicola Paparusso, sobre a vida de Tommie Smith. O velocista negro dos EUA ganhou fama ao levantar seu punho, com uma luva preta, para protestar contra o racismo ao subir ao pódio para receber o ouro nas Olimpíadas da Cidade do México de 1968.

Será a oportunidade, disse Paparusso, de mostrar que Lame "não é apenas um ator mudo que não fala ou um ator cômico", mas um artista que tem "verve dramática".

— Ele é um ator nato, um gênio — destacou.

Veja também

SHOW Mariah Carey mostra performance vocal de alta potência em show emocionante e sensual em São Paulo