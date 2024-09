A- A+

Redes Sociais André Marques vira alvo de ataques após criticar uso de lenços por famosos no Rock in Rio Ator afirma que recebeu mensagens ofensivas de internautas desejando a morte de suas cachorras devido à opinião sobre a tendência de moda

Um comentário despretensioso — realizado por André Marques, no Instagram, no último fim de semana — se transformou numa bola de neve, como o próprio artista diz, em tom de surpresa.

O ator fez um vídeo, por meio dos Stories, no último domingo (15), para afirmar que achava "ridículo" o uso de lenços pendurados no queixo por parte de celebridades no Rock in Rio, entre os quais o ator João Guilherme, a apresentadora Sabrina Sato e bailarina Brunna Gonçalves, casada com Ludmilla.

Na ocasião, ele fez piada com a tal "tendência fashion" ("Isso é moda? Caxumba?", ironizou). Pouco depois, tornou-se alvo de ataques nas redes sociais.

O ator conta que, desde que opinou acerca dos lenços, passou a receber mensagens, por meio do Instagram, de pessoas desejando a morte de suas cachorras.

Ele pretende printar os recados violentos e expor publicamente as fotos de todas as pessoas que vêm realizando as ameaças.

"Tem gente que me zoa na boa, e aí eu respondo até rindo. Mas tem gente mandando mensagens ofensivas", reclamou o artista, ressaltando que só abordou o assunto porque estava em casa assistindo à transmissão do Rock in Rio e, de repente, achou engraçada a presença maciça dos lenços nas áreas vips.

"Quem fala coisas ruins assim merece que as pessoas saibam que elas são gente ruim", acrescentou André. "Sou zero polêmica e não me meto em nada disso. Agora tem um monte de gente me marcando e me mandando coisas de gente comentando o que eu falei. É gente concordando comigo e gente me criticando... Olha só o tamanho da minha preocupação! Sou um cara de boas (risos)", frisou o artista, espantado com a repercussão do tema.

