Ator Mário Gomes é despejado de mansão onde morava com a família, no Rio de Janeiro

O ator Mário Gomes, de 71 anos, foi despejado da mansão onde vivia com a família desde 2002. O imóvel fica em um condomínio na praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A casa foi leiloada para o pagamento de dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o artista mantinha no Paraná. Segundo o jornal Extra, a mansão era avaliada em R$ 20 milhões e foi arrematada por R$ 720 mil.

Ao fotógrafo Sandro Cardozo, que acompanhou o despejo, Mário Gomes culpou o atual governo pela situação. “Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração”, declarou o artista, que precisou deixar a casa com a mulher e os filhos.

No Instagram, o artista publicou um vídeo do momento do despejo. "Estão tentando levar minha casa nesse momento! Querem me colocar na rua com meus 4 filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata vesguinha e minha coelha xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que eu conquistei me tiraram!", escreveu.