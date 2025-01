Maíra Cardi faz carta aberta sobre perda do bebê

A- A+

Maíra Cardi fez uma carta aberta para falar sobre a perda de seu bebê com o marido, Thiago Nigro.

A influenciadora publicou um vídeo em sua conta no TikTok, no qual faz um desabafo público de 7 minutos sobre o assunto.

"Perdemos nosso primeiro filho juntos. É muito fácil falar de Deus quando ele está me dando tudo o que eu quero. É muito fácil dizer que aceito as decisões dele quando estão de acordo com as minhas escolhas", começou a influenciadora.

Veja o relato completo:

"Vazio que não se explica"

Maíra confirmou a perda do bebê via redes sociais nesta quinta-feira (2). Segundo Maíra, o coração do bebê havia parado. "Vazio que não se explica", disse ela.

Ela compartilhou com seus seguidores o momento em que recebeu a notícia da médica. “O seu bebê está sem batimento”, disse a profissional. “Tá o quê?”, pergunta Maira Cardi.

Maíra deu mais detalhes sobre o que aconteceu.

“Não houve descolamento. O coração apenas parou de bater. Ela (médica) disse que parou de bater há três dias, ou seja, dia 31. Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós”, lamentou a influenciadora.

Casados desde agosto de 2023, Maíra e Thiago descobriram a gravidez dela em agosto de 2024.

