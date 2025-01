A- A+

Teatro Malagueta na Labuta realiza apresentação gratuita no Recife nesta quinta (30) Espetáculo também fará apresentação em Arcoverde, Sertão de Pernambuco, no sábado (1º)

O espetáculo Malagueta na Labuta, solo de palhaçaria da artista Fernanda Pimenta, da companhia Farândola Teatro-Circo, realizará uma apresentação única no Recife, nesta quinta-feira (30).

O evento acontece no Casarão das Artes, Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, às 20h. A entrada é gratuita.





Em circulação por nove cidades brasileiras e seis estados, saindo de Goiás, Malagueta da Labuta também chegará ao Sertão do Estado. No próximo sábado (1º), a apresentação acontecerá em Arcoverde, na sede do Samba de Coco Raízes do município, às 19h.





Malagueta na Labuta promove reflexões sobre opressão e desigualdade de gênero, utilizando o humor para tratar temas como violência contra a mulher e invisibilidade social.

Apesar da classificação etária livre, o evento tem foco no público adulto e busca inspirar mulheres a ocupar espaços na arte e conscientizar o público sobre temas relacionados à igualdade de gênero. O espetáculo tem acessibilidade em Libras.

Uma das principais representantes da palhaçaria feminina do Centro-oeste do Brasil, Fernanda Pimenta, atriz e criadora da palhaça Malagueta, conta que a definição das cidades no roteiro das apresentações se baseou em critérios sociais.

“A escolha da Região Nordeste também é um ponto importante deste projeto, pois trata-se de uma das regiões brasileiras mais afetadas pela violência contra a mulher, onde é preciso ainda mais esforço e coragem para denunciar abusos, de quaisquer naturezas, inclusive trabalhistas”, comenta a artista.

No espetáculo, a palhaça Malagueta é uma diarista, representante de uma grande parcela de trabalhadoras brasileiras que saem de suas terras natais para os grandes centros em busca de melhores oportunidades.

O projeto, denominado ‘Circulação Oxente Uai, Malagueta!’, tem o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura de Goiás (PNAB GO).

Voz feminina

Malagueta na Labuta estreou em 2021, com direção de Thaíse Monteiro e em 2023 foi remontado sob a orientação da palhaça catalã Pepa Plana. Em 2024, o espetáculo circulou em 10 cidades do Estado de Goiás, promovendo a reflexão sobre a palhaçaria feminina e feminista.

A abordagem tem ganhado destaque como uma forma de promover representatividade e quebrar estereótipos de gênero em uma área historicamente dominada por homens: a comicidade.

A linguagem permite que as mulheres tenham voz no universo artístico, utilizando o humor e a sátira para abordar questões como machismo, violência contra a mulher e desigualdade social, promovendo reflexão e conscientização sobre a situação delas em nossa sociedade.

A criação de personagens e histórias baseadas em experiências femininas contribui para romper a invisibilidade das mulheres na sociedade e na cultura.

Fernanda Pimenta é doutora em Artes Cênicas com o tema das palhaçarias feministas. Seu trabalho tem inspirado e empoderado outras mulheres ao mostrar que é possível ocupar espaços tradicionais masculinos com qualidade e criatividade.

A equipe é formada pela produtora Larissa de Paula, o sonoplasta e cenotécnico Felipe Xico e o assistente de produção, Denis Menezes.

Serviço:

Recife

Malagueta na Labuta, com a Palhaça Malagueta (Fernanda Pimenta)

Local: Casarão das Artes (Travessa Tiradentes, 122 – Bairro do Recife)

Data: quinta-feira, 30

Hora: 20h

Duração: 50 min

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Acessibilidade: Libras

Arcoverde

Local: Espaço Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Data: sábado (1º de fevereiro)

Hora: 19h

Mais informações pelo instagram.





