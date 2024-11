A- A+

celebridades Manu Gavassi anuncia gravidez de cinco meses e exibe barriguinha O bebê é fruto do relacionamento de Manu com o noivo Jullio Reis

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi anunciou que está grávida. Em publicação nas redes sociais, ele contou que está com cinco meses de gestação do seu primeiro filho com o noivo Jullio Reis.

Na publicação, a cantora, de 31 anos, exibe uma foto exibindo a barriguinha de grávida, com a legenda: “Cinco meses de (ainda mais) amor”. Manu Gavassi e Jullio Reis estão juntos desde 12 de junho de 2021.



