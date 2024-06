Maracatu recifense perde Mãe Biuzinha, fundadora da nação Estrela Dalva

Mãe Biuzinha, fundadora da nação do maracatu de baque virado Estrela Dalva, faleceu nesta quarta-feira (26), aos 74 anos. O instagram da agremiação comunicou a partida da matriarca, que por 34 anos se dedicou para a organização seguir desfilando, mas a causa da morte não foi divulgada. ''Teu legado ninguém há de tirar'', dizia trecho da publicação.

Em nota, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife prestaram sua solidariedade com a perda de Mãe Biuzinha.

''Com grande pesar, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife se solidarizam e abraçam a nação do maracatu de baque virado Estrela Dalva, por ocasião do falecimento de sua rainha, a yalorixá e fundadora da agremiação, Mãe Biuzinha, consagrada rainha nas ruas e altares de nossas tradições culturais mais autênticas. Mãe Biuzinha segue inscrita na posteridade cultural recifense, ajudando a confirmar, no baque do brinquedo que colocou nas ruas, nossa identidade''.