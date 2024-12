A- A+

Cultura Popular Maracatu rural de Nazaré da Mata se apresenta no Paço do Frevo, no Réveillon do Recife Apresentação acontece nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 19h. Moradores, turistas e visitantes vão poder acompanhar o evento gratuitamente a partir das 19h

A tradição centenária do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante será apresentada na noite desta sexta-feira (27), às 19h, no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, dentro das festividades do do Réveillon do Paço do Frevo 2024. A apresentação é gratuita.



O Estrela Brilhante, que é Ponto de Cultura do Estado, localizado em Nazaré da Mata, divide a programação com o Caboclinho 7 Flexas, de Goiana. O evento une duas expressões culturais que, como o ciclo natalino, evocam renovação, fé e o poder da coletividade.

Sobre o Maracatu Estrela Brilhante

Quando Severino Luiz da França, o Trigueiro, decidiu fundar o Estrela Brilhante em 2001, usou parte de sua indenização trabalhista para dar vida ao sonho. A aposta era ousada, mas carregava a força da paixão pelo maracatu, uma paixão que ecoa até hoje. Ao lado de nomes como Mestre Barachinha e do músico Siba Veloso, a Estrela Brilhante se tornou sinônimo de inovação e respeito às raízes.

A história do grupo é marcada pela mescla entre juventude e experiência, como na passagem do comando para o jovem Mestre Bi. Com suas marchas de improviso, ele dá continuidade a um legado que ultrapassa gerações e encontra novas formas de diálogo com o presente.

Maracatu Estrela Brilhante, de Nazaré da Mata | Foto: Hugo Muniz/DIvulgação

“Ser mestre de maracatu não é só puxar o apito, é guiar um povo com poesia, com força e com a responsabilidade de manter a cultura viva”, reflete Bi, que promete encantar o público nesta noite especial.

Assim como o Natal simboliza o renascimento, o maracatu rural transforma os campos da Zona da Mata em palcos de resistência e celebração. A caboclaria, comandada pelo Mestre de Caboclo Bio Porfírio, traz à cena a força das tradições indígenas, africanas e europeias, em uma dança que é tanto ritual quanto espetáculo.

No encontro desta sexta, o Caboclinho 7 Flexas, de Goiana, agrega batidas, toques, versos e passos guerreiros à celebração. Juntos, maracatu e caboclinho tecem um diálogo que reforça a importância da preservação e da difusão da cultura popular.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o maracatu rural encontra no Estrela Brilhante uma de suas expressões mais emblemáticas. No carnaval do Recife, o grupo começou a se destacar em 2009, quando conquistou o vice-campeonato do Grupo 2, resultado que impulsionou sua ascensão.

No ano seguinte, em 2010, a Estrela Brilhante alcançou o título de campeã do Grupo 1, consolidando seu espaço no cenário cultural. Em 2013, repetiu a vitória no Grupo 1, mostrando a consistência de seu trabalho artístico. O reconhecimento no Grupo Especial veio em 2014 e 2017, quando o grupo foi vice-campeão, reafirmando sua posição entre os maiores do estado.

Além dessas conquistas, a Estrela Brilhante expandiu seu alcance para além do carnaval, participando de filmes, festivais e projetos educativos, como o “Estrela Brilhante no Terreiro da Escola”.

“O maracatu é mais do que tradição. É força, é memória e é futuro. Cada apresentação é uma forma de dizer ao mundo que nossa cultura está viva e pulsante”, afirma Nailson Vieira, atual presidente do grupo.

O Réveillon do Paço do Frevo não será apenas um espetáculo; será um momento para reforçar a importância da cultura na formação social. Ao unir tradição e inovação, o evento oferece ao público a oportunidade de refletir sobre o papel das manifestações culturais na construção de uma sociedade mais conectada às suas raízes.

Sob a luz da Estrela Brilhante e a energia do Caboclinho 7 Flechas, a noite promete ressoar como um chamado para que todos abracem e celebrem a riqueza do patrimônio cultural pernambucano. Afinal, como no ciclo natalino, o maracatu rural é um convite ao renascimento, à renovação e à união.

SERVIÇO:

Maracatu rural de Nazaré da Mata leva tradição ao Paço do Frevo no Réveillon do Recife

Quando: Sexta-feira, dia 27 de dezembro

Onde: Rua da Guia, s/n, Recife

Horário: 19h

