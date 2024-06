Marcello Antony revela quanto os filhos ganham trabalhando como faxineiros em Portugal

Há algum tempo, Marcello Antony vem experimentando uma nova vida em Portugal. Morando naquele país com a esposa e os três filhos, o ator costuma falar sobre sua realidade por lá.

Recentemente, em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube, Marcello deu mais detalhes sobre a rotina de trabalho do seu filho, Franscisco, e dos enteados Lucas e Louis, de 21, 23 e 19 anos, respectivamente.

Segundo Marcello Antony, os três estão empregados. Francisco, fruto da sua união com Mônica Torres, trabalha como auxiliar de cozinha.

Lucas, por sua vez, trabalha como faxineiro, enquanto Louis passeia com cães.

"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", disse Marcello.