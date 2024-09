Mário Gomes: de galã de novelas a alvo de despejo de mansão

A- A+

Mário Gomes foi um dos grandes galãs da TV brasileira a partir da década de 1970, participando de novelas como ''Gabriela'', ''Guerra dos sexos'' e ''Vereda tropical''. No entanto, houve uma virada de página na vida do ator que tem mais de 30 produções. Anos atrás, ele foi reconhecido ao vender hambúrguer e batata frita em uma praia da Zona Oeste do Rio. Agora, aos 71 anos, conforme noticiado pelo jornal Extra, ele foi despejado da mansão onde vivia com a família por conta de contas não pagas.

De acordo com o jornal, o ator vivia no imóvel desde 2002 com a mulher e dois filhos menores, em um condomínio da Joatinga, também na Zona Oeste da capital fluminense. A mansão, diz a publicação, foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma confecção que o ator tinha no Paraná.

Avaliada em mais de R$ 20 milhões, a casa de frente para o mar, foi vendida por R$ 720 mil.

— Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo — disse o artista. — Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte.

Atualmente, o ator, que se candidatou a vereador na cidade pelo Partido Republicano, tem se dedicado à campanha política, participando de eventos. Após o despejo, ele publicou um vídeo em que pede ajuda para Pablo Marçal, Nikolas Ferreira, Bolsonaro e ''outras pessoas de bem''.

Anos atrás, o galã estava passando por uma “experiência” na praia, vendendo hambúrguer e batata frita em uma carrocinha. Mário Gomes levava ainda o filho para o local para acompanhá-lo.

— Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em food truck — disse ele à época, também ao Extra.

