Celebridades Antes de despejo, Mário Gomes alugava mansão e limitava uso da piscina; conheça o imóvel Imóvel em região descrita como 'paradisíaca' tinha regras para hóspedes, com auxílio do ex-galã e família: 'Como residimos no imóvel, estamos 24h disponíveis'

Mário Gomes vivia em uma mansão com vista privilegiada para o mar do Rio de Janeiro. Localizado em um condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a casa tinha janelas e ambientes de frente para o oceano azul, como mostram as imagens que ele divulgava em anúncios de aluguel por temporada. Agora, entretanto, o ator deixou o local descrito como ‘paradisíaco’ após ser despejado por dívidas acumuladas, segundo o jornal Extra. Somente em IPTU, ele devia mais de R$ 100 mil, além de outras questões trabalhistas.

“Como residimos no imóvel, estamos 24 horas disponíveis para atendê-los”, dizia o anúncio. O ator, conhecido como um dos grandes galãs da TV brasileira a partir da década de 1970, participando de novelas como “Gabriela”, “Guerra dos sexos” e “Vereda tropical”, morava no local com a esposa e com duas filhas.

Mário disponibilizava quarto com ar-condicionado, podendo acomodar mais de 4 pessoas, mas havia algumas restrições. Por exemplo: o horário limite para o uso da piscina ia somente até as 19h; para que os hóspedes usassem a churrasqueira, precisavam pagar uma nova taxa; música era liberada, mas com o som baixo; visitas também eram aceitas “se avisar com antecedência os anfitriões e mediante pagamento da taxa”.

De acordo com o Extra, o ator vivia no imóvel desde 2002 com a mulher, Raquel Palma, e dois filhos menores. A mansão, diz a publicação, foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas de 84 costureiras que trabalhavam em uma confecção que o ator tinha no Paraná e que reclamavam o salário não recebido. A dívida na ocasião era de R$ 923 mil.

"Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo", disse o artista ao jornal. "Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte".

Atualmente, o ator, que se candidatou a vereador na cidade pelo Partido Republicano, tem se dedicado à campanha política, participando de eventos. Após o despejo, ele publicou um vídeo em que pede ajuda para Pablo Marçal, Nikolas Ferreira, Bolsonaro e ''outras pessoas de bem''.

