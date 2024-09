A- A+

POLÊMICA Mário Gomes: polêmica com cenoura é resgatada na web após ator ser despejado; relembre Ex-galã em novelas, artista tem carreira marcada por notícia falsa de que ele teria sido internado, em 1977, com uma cenoura no ânus

Após a repercussão do despejo de Mário Gomes — nesta segunda-feira (16) o ator foi obrigado a deixar a mansão onde vivia com a família, na Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, devido a contas não pagas —, internautas passaram a resgatar, nas redes sociais, uma antiga polêmica associada ao nome do artista.



Em 1977, o carioca de 71 anos foi alvo da propagação de notícias falsas, que afirmavam que ele havia sido internado, à época, com uma cenoura no ânus. A fake news acabou marcando a carreira de Mário Gomes, como o próprio reconhece.

"O que não mata me fortalece. Essa frase icônica de Friedrich Nietzsche me serviu muito na época da cenoura. Eles tentaram me matar, me tirar de cena, falando mal do meu pai. E a cenoura saiu num jornal que eu não tinha acesso. Eu treinava luta, naquela época. A ideia era me atrair para uma emboscada. Então, eu me segurei, porque sempre fui contra a briga, contra a violência física, a não ser no tatame. Me segurei e acabei usando esta frase: o que não mata me fortalece. Esses problemas vão te fortalecendo... Quanto mais apanha, mais sólido fica", afirmou ele, num post por meio do Instagram, em junho deste ano, ao abordar o assunto.

O que aconteceu com Mário Gomes?

Em 1977, Mário Gomes namorava a atriz Betty Faria, que, segundo ele, vivia, na mesma ocasião, um romance com o diretor de TV Daniel Filho. De acordo com Mário, a notícia falsa surgiu por meio de uma mentira criada pelo diretor "traído", com intenção de prejudicá-lo. Daniel Filho nunca se manifestou sobre o assunto.

"Essa história é bem mais cabulosa... Eu me sentia à vontade com relação ao meu relacionamento com a Betty. Nós nos apaixonamos, e ela estava com o Daniel (Filho). Ele não aceitou (o fato de ambos se separarem para Mário e atriz assumirem o romance). Minha vida ficou um inferno. O Daniel, para se livrar do chifre, da coisa de ter sido traído, inventou essa história e começou a me perseguir profissionalmente", contou Mário, em entrevista a um podcast, em 2022.

"A matéria da cenoura, eu vi nas bancas, na capa da revista, e ri, achei engraçado. A matéria dizia: 'Ao dar entrada no hospital com uma cenoura entalada...'. Foi uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira. Mas o que não mata, nos fortalece. Até hoje falam: 'Ah, o Cenourinha...'. Eu dei risada na hora, depois fiquei meio apreensivo. Era chato, pois me xingavam quando eu passava", disse.

O caso vem sendo resgatado por internautas, nesta segunda-feira (16), diante da repercussão da notícia sobre o despejo do ator — que foi obrigado a deixar a própria casa, após não conseguir quitar dívidas trabalhistas de costureiras de uma antiga confecção que ele tinha no Paraná. "Deviam chegar com um bolo de cenoura junto com a ação de despejo", escreveu um usuário do Bluesky.

