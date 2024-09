A- A+

CELEBRIDADES Mário Gomes: despejado de mansão, ator vive romance com arquiteta Raquel Palma há 25 anos; conheça Ator foi despejado com a esposa e os filhos da mansão onde morava no Rio por causa de dívidas não pagas

Depois de ser despejado da mansão onde vivia no Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator Mário Gomes passou a morar na casa da filha mais velha, Linda, na Barra da Tijuca. Apesar de dizer que está ''na rua, debaixo da ponte'', conforme noticiado pelo jornal Extra, ele foi abrigado pela primogênita junto com a esposa, Raquel Palma, e os dois filhos menores que tem deste casamento, uma relação há cerca de 25 anos na ativa.

De acordo com o jornal, o ator vivia no imóvel desde 2002 com a mulher e dois filhos menores, em um condomínio da Joatinga, também na Zona Oeste da capital fluminense. A mansão, diz a publicação, foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma confecção que o ator tinha no Paraná.

Avaliada em mais de R$ 20 milhões, a casa de frente para o mar, foi vendida por R$ 720 mil.

— Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo — disse o artista. — Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte.

Um dos galãs mais conhecidos nas décadas de 1970 e 1980, Mário Gomes é casado com a arquiteta Raquel Palma desde 1999, e com ela teve dois filhos. O primeiro, João, nasceu em 2006. À época, o ator disse que teria o pequeno como o seu melhor amigo e se declarou à esposa.

''A gente se ama muito. Nós simplesmente deixamos vir. Não pensamos: vamos ter um filho nos próximos meses. Apenas aconteceu e ficamos muito felizes'', disse ele à revista Caras.

Atualmente, o ator, que se candidatou a vereador na cidade pelo Partido Republicano, tem se dedicado à campanha política, participando de eventos (após o despejo, ele publicou um vídeo em que pede ajuda para Pablo Marçal, Nikolas Ferreira, Bolsonaro e ''outras pessoas de bem''). Também engajada, Raquel acompanha o marido em diversas manifestações políticas, geralmente com teor conservador.

Mário tem ainda outras duas filhas, Linda Patrícia e Talita, do primeiro casamento.

