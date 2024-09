A- A+

NOVIDADE Marlene Mattos planeja construir "Ilha dos Dinossauros" em Iguaba Grande Além de parque, a ideia é ter um resort na região da Lagoa de Araruama, no Estado do Rio

A empresária Marlene Mattos, que cuidou da carreira de Xuxa e das Paquitas dos anos 1980 até os anos 2000, está investindo num parque de diversão com temática de dinossauros na Região dos Lagos, no Estado do Rio. O empreendimento, em sociedade com o empresário Júlio Alves, vai ser construído num terreno perto da Lagoa de Araruama, em Iguaba Grande. A proposta é ter também um resort, segundo informações do portal RC24h.

"A nossa ideia é que um grande pirata achou isso (um ovo de dinossauro), milhões de anos, numa ilha, e veio trazendo esse ovo para cá", disse Julio ao portal RC24h.

"Quando ele chegou aqui, encalhou e o ovo caiu e aquela gema que desceu por aquela areia da praia tão branquinha começou a sair dinossauro e nós chegamos a essa quantidade de dinossauro em Iguaba. Olha só que bonito".

Depois que o sócio explicou a concepção do parque, Marlene frisou que ele não será apenas destinado ao público infantil.

"Todo adulto tem uma criança dentro de si. É muito difícil hoje quem não gosta de dinossauro", disse ela, adiantando uma das atrações. "Esse parque aqui vai ser o único com um tanque do megalodonte, que é o dinossauro-tubarão, que as crianças são loucas".

A empresária garantiu que a vegetação nativa não vai sofrer com as obras do parque e do hotel: "Nenhuma árvore vai ser sacrificada. Nenhuma".

Os dinossauros do parque, a dupla prometeu, serão comprados na China. Eles devem levar de seis a oito meses para chegar ao Brasil.

