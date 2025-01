A- A+

CARNAVAL 2025 Paço do Frevo recebe Ensaio Aberto de Marron Brasileiro neste domingo (26) Antes do show de um dos homenageados do Carnaval de Recife, uma cerimônia concederá diplomação a novos Patrimônios Vivos da cidade; o acesso é gratuito

Em clima de folia, o Bairro do Recife segue arrastando multidões nos fins de semana de janeiro em meio às prévias que prenunciam o coro do “eu quero é Freeeeevo” - e que será oficialmente bradado nas ruas em março, quando o Carnaval, de fato, chegar.



Até lá, o Paço do Frevo - equipamento cultural localizado em frente à Praça do Arsenal, e que salvaguarda o ritmo Patrimônio Imaterial da Humanidade - segue com programação e projetos gratuitos para os foliões, a exemplo do que vai acontecer neste domingo (26), em palco montado em frente ao museu.







A partir das 17h, novos Patrimônios Vivos do Recife serão diplomados, em cerimônia promovida pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Na ocasião, a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes (Mãe Nete), a Tribo Indígena Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife (Bacnaré) recebem o registro municipal.

Logo após, às 18h, um dos homenageados do Carnaval da cidade, o cantor e compositor Marron Brasileiro, realiza um ensaio aberto. No repertório, canções autorais como “É Tanto Amor” e “Galera do Brasil”, além de clássicos de outros artistas e também a estreia de "Aqui a Vibe é Outra", nova música do artista pernambucano.

Serviço

Diplomação de novos Patrimônios Vivos de Recife

e Ensaio Aberto de Marron Brasileiro

Quando: Domingo (26), às 17h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

