HOLLYWOOD Quem é Melina Alves, brasileira apontada como pivô da separação do ator Joey Lawrence Segundo o site "TMZ", o caso extraconjugal teria acontecido durante as gravações de um filme

O nome de Melina Alves está no centro de uma polêmica envolvendo o ator norte-americano Joey Lawrence. Edward Rider, marido da atriz brasileira, afirma que ela manteve um caso com o ex-astro da série “Blossom”.

As informações são do site “TMZ”. A relação extraconjugal teria ocorrido em março deste ano, durante a produção do filme natalino “Socked in for Christmas”.

Coincidência ou não, Samantha Cope, esposa de Lawrence, também anunciou o fim do seu casamento com eles. Os documentos do processo de divócio apontam que a separação ocorreu no dia 7 de junho.



De acordo com o portal de notícias de celebridades, uma fonte afirma que o caso entre Melina e Joey teria começado durante as gravações do filme. Os dois teriam mantido a relação mesmo após a esposa do ator descobrir a infidelidade.

Quem é Melina Alves?

Além de atriz, Melina Alves é também fotógrafa, produtora e roteirista. Ela também aparece credita com uma das responsáveis pelo roteiro de “Socked in for Christmas”.

Nascida no Brasil, a artista tem 40 anos e vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por lá, ela desempenha múltiplas funções em sets de filmagens de séries e filmes, em frente e atrás das câmeras.

Melina já atuou no filme “Para Sempre”, na minissérie “Secret Crush”, e nos longas lançados na televisão “From the Beginning” e “The Speech”. Ela também integrou o reality show “Whodunnit?”.

Antes de entrar na indústria do cinema e da televisão, a brasileira trabalhou como comissária de bordo. Segundo o jornal “Daily Mail”, ela é fluente em inglês, espanhol e português.

