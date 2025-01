Meryl Streep fugiu de casa de jeito cinematográfico para escapar de incêndio em Los Angeles; entenda

A- A+

A atriz Meryl Streep passou por momentos angustiantes ao tentar deixar sua casa durante os incêndios que devastaram várias áreas de Los Angeles no começo deste ano.

Em artigo publicado na revista New York, Abe Streep, seu sobrinho, deu detalhes de uma operação digna de filme protagonizada pela tia para escapar do fogo.

Segundo Abe, ao receber uma ordem de evacuação da casa no dia 8 de janeiro, Meryl descobriu que havia "uma grande árvore caída em sua garagem", bloqueando a única saída de carro da propriedade.

"Determinada a escapar, ela pegou emprestado um alicate de corte de um vizinho, fez um buraco do tamanho de um carro na cerca que ela dividia com os vizinhos do outro lado e atravessou o quintal deles para escapar", escreveu Abe.

Apesar do susto, a casa de Meryl Streep não foi uma das várias mansões que acabaram destruídas pelo fogo em Los Angeles.

Celebridades como Anthony Hopkins, Mel Gibson, Billy Crystal, Paris Hilton e Eugene Levy tiveram suas casas completamente comprometidas pelo fogo.

