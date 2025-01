Los Angeles será homenageada no Oscar 2025, após incêndios que devastaram a cidade

A- A+

Los Angeles será homenageada no Oscar 2025, após a devastação causada pelos incêndios florestais que atingiram a cidade, e a cerimônia não contará com as tradicionais apresentações ao vivo dos temas indicados à categoria de música original. Essas foram algumas das novidades informadas aos membros da Academia em uma carta enviada pelo CEO Bill Kramer e a presidente Janet Yang com os planos para a 97ª cerimônia do Oscar, programada para acontecer no domingo, 2 de março.

Segundo os executivos, a Academia usará a oportunidade para destacar seu comprometimento com a resiliência da indústria cinematográfica e sua cidade natal. A cerimônia, que será apresentada pelo comediante e apresentador Conan O'Brien, promete celebrar o poder transformador da produção cinematográfica ao mesmo tempo em que aborda temas de conexão e colaboração.





O comunicado informa que, em vez das apresentações ao vivo, um marco das cerimônias do Oscar, a cerimônia destacará os compositores por meio de reflexões pessoais e insights dos bastidores das equipes criativas por trás da música. "Celebraremos a arte deles por meio de reflexões pessoais das equipes que dão vida a essas músicas. Tudo isso, e muito mais, revelará as histórias e a inspiração por trás dos indicados deste ano", destacam Kramer e Yang.

Mudança no calendário

Este ano, a votação foi impactada pelos devastadores incêndios na Califórnia, o que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro. Com isso, a cerimônia de anúncio dos indicados também foi adiada para esta quinta-feira (23)

Os incêndios na Califórnia também impactaram o cronograma de eventos do Oscar 2025. O tradicional almoço dos indicados, que seria realizado em 10 de fevereiro, foi cancelado, assim como a cerimônia de premiação técnica e científica, que foi adiada para uma data ainda não definida. No entanto, a entrega dos prêmios segue confirmada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

