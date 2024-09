A- A+

CINEMA Michael B. Jordan vai dirigir e estrelar nova versão do clássico 'Crown - o Magnífico' Ator de 'Pantera Negra' e 'Creed' também é produtor do longa

Michael B. Jordan vai dirigir e atuar em uma nova versão de "Crown, o Magnífico", longa de 1968 estrelado por Steve McQueen e Faye Dunaway. Jordan já havia sido anunciado como ator no filme.



Essa será a segunda experiência na direção do astro de "Pantera Negra" e "Creed".

Jordan estrelou, produziu e dirigiu “Creed III”, sequência que arrecadou US$ 276 milhões no mercado. A adaptação de "Crown - o Magnífico" que ele dirigirá terá roteiro de Drew Pearce e produção executiva de Alan Trustman, roteirista do filme de 1968.

Esta será a terceira versão da história. Além do filme de 1968, "Thomas Crown - A arte do crime", foi lançado em 1999 com direção de John McTiernan e Pierce Brosnan e Rene Russo nos papéis principais.

