arte "Milei en blue": presidente argentino ganha quadro inspirado no retrato oficial do rei Charles III Humorista disse que tela, que é toda azul, remete aos "sentidos meméticos", ao anonimato e à "lógica" das redes sociais

“Milei en blue”. Esse é o título que o humorista argentino Santiago Barbeito deu a um retrato do presidente Javier Milei apresentado na semana passada. Assinada por Josefina Salinas, a pintura é claramente inspirada no retrato oficial do rei inglês Charles III, divulgado em maio.

Milei aparece todo imponente e apoiado num cetro. É a mesma pose do monarca britânico. A diferença é que o retrato de Charles é todo vermelho; o de Milei, azul. Ao lado do rei, voa uma borboleta, enquanto o presidente argentino está sozinho.

Barbeiro questionou se a imagem, publicada por Milei nas redes sociais, não havia sido gerada por inteligência artificial ou criada pelo assessor presidencial Santiago Caputo. “Para mim, é o retrato definitivo de Milei”, brincou o humorista, que afirmou que “Milei en blue” remete aos “sentidos meméticos”, ao anonimato e à “lógica” das redes sociais.

Ao jornal La Nación, Milei confirmou que recebeu o quadro de presente de Caputo e que se trata de uma obra física e não digital. A tela já foi pendurada na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente argentino.

Segundo Caputo, a autora da pintura está trabalhando numa série de retratos presidenciais. Para pintar Milei, ela se inspirou na foto do presidente estampada na capa da revista americana Time, tirada pela fotógrafa argentina Irina Werning.

Apesar das semelhanças entre os retratos de Milei e de Charles III (de autoria de Jonathan Yeo), o do presidente argentino é bem menor: 1,55 x 1,10 metros contra 2,50 x 2,50 da versão inglesa.

"Um elogio superficial"

O retrato do monarca britânico não foi tão bem-recebido pelos súditos. Uma resenha do jornal The Guardian deu apenas uma estrela à obra, descrita como “um elogio superficial”.

“Um mar psicodélico de vermelhos vívidos e uma borboleta-monarca desajeitada não pode salvar esta banalidade superficialmente observada e executada de maneira descuidada”, escreveu o resenhista Jonathan Jones.

Em junho, o retrato real, que estava exposto numa galeria londrina, foi atacado por ativistas do grupo Animal Rising, defensor dos direitos dos animais. A cabeça de Charles III foi coberta com o rosto do personagem Wallace, da série de animação britânica “Wallace and Gromit”.

Não é a primeira vez que o rei inglês e o presidente argentino têm representações artísticas semelhantes. Este ano, ambos inspiraram, pela primeira vez, bonecos no Carnaval de Olinda.

