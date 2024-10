Casamento de Millie Bobby Brown teve vilão de "Stranger Things" como celebrante

A- A+

As fotos do casamento de Millie Bobby Brown, de 20 anos, com Jake Bongiovi, 22, filho do cantor Jon Bon Jovi, têm repercutido nas redes sociais. Agora, um novo detalhe chamou a atenção do público.

Após a atriz divulgar imagens do evento em sua página no Instagram, o noivo também fez uma postagem. No carrossel de fotos publicado por ele, é possível ver que a cerimônia foi celebrada pelo ator Matthew Modine.

O celebrante escolhido pelos noivos foi colega de elenco de Millie Bobby Brown em “Stranger Things”. Na série, ele interpretou o vilão Dr. Martin Brenner, cientista, mentor e espécie de "pai" de Eleven, personagem de Millie.

O ator de 65 anos não perdeu a chance de brincar com a situação. Na publicação feita por Jake Bongiovi, ele comentou: “Incrível. Quem é o velho com barba??”.

Ao perceberem a presença de Modine, os fãs da série se divertiram. “Papa, é você?”, brincou um seguidor, repetindo a forma como Eleven chamava Brenner na série. “Não é o Matthew a oficializar o casamento, eu vou soluçar”, disse outro usuário.

O jovem casal havia anunciado o noivado em abril e casado um mês depois em um evento reservado e luxuoso. Em julho, a atriz foi flagrada provando um vestido de noiva, aumentando os rumores de uma segunda cerimônia.

