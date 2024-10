A- A+

CELEBRIDADES Millie Bobby Brown compartilha fotos inéditas do seu casamento; confira A atriz de ''Stranger Things'' é casada com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown compartilhou fotos do seu casamento no Instagram, nesta quarta-feira (2). A atriz de ''Stranger Things'' casou, aos 20 anos, com Jake Bongiovi, de 22 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi, em maio deste ano.

Essa é a primeira vez que Millie mostra ao público as imagens da cerimônia. O casal havia anunciado o noivado em abril e casado um mês depois em um evento reservado. Em julho, a atriz foi flagrada provando um vestido de noiva, aumentando os rumores de uma segunda cerimônia.

As imagens compartilhadas nas redes sociais de Millie não foram datadas, então, fica impossível afirmar em qual das cerimônias as fotos aconteceram.

"Para sempre e sempre, sua esposa", disse Millie Bobby Brown na legenda da publicação

Jake Bongiovi também fez uma postagem nas suas redes sociais. Ele escreveu na legenda: "Para sempre e sempre, seu marido."

