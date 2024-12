Monólogo "Três Luzes" cumpre curta temporada na Caixa Cultural Recife

A- A+

Uma mulher presa em um elevador durante um blecaute energético. Neste contexto, recordações do seu passado se misturam a reflexões sobre aspectos contraditórios da história da humanidade.

Esta é a situação que se desenrola em “Três Luzes”, monólogo que estreia nesta quarta (11), na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife, e ficará em cartaz até o próximo sábado (14).

A sessão da sexta (13) terá intérprete de Libras e bate-papo com o público após a apresentação.

Espetáculo

“Três Luzes” traz em cena a atriz paranaense Cássia Damasceno, que assina a dramaturgia do espetáculo junto a Aristeu Araújo, também diretor do monólogo.



O enredo gira em torno das percepções e reflexões acerca do passado de uma mulher presa no elevador durante um blecaute.

O ambiente de luz e falta de luz desperta recordações do seu passado e sobre seus pais, que são sobrepostas a pequenos ensaios e que também tentam dar conta de certos aspectos contraditórios da história da humanidade.



A obra é uma autoficção com referências nas histórias de vida de seus autores e as interações como profissionais e companheiros de vida.

Cássia e Aristeu juntaram histórias da infância para falar de sonhos e de medos que permearam suas vidas e relações. O trabalho percorre cenários de sombra e luz presentes nas suas trajetórias.



“O espetáculo ‘Três Luzes’ fala sobre os sonhos e medos que nós – filhas e filhos – temos, assim como os sonhos e medos de nossos pais, porque falando de nossos núcleos, falamos de todos”, conta Cássia.

“Nesses devaneios, a gente passou pela ancestralidade, ao falar dos nossos pais em histórias que têm como pano de fundo os blecautes que nos dão chance de falar de medos. Na peça, tem fobia para todo mundo, mas também falamos dos sonhos. É uma peça bem democrática, cada um sai com uma coisinha diferente”, explica Aristeu.

A equipe conta com a iluminação de Nadja Naira; a assistente de direção e produtora executiva Jade Azevedo; a musicista Julia Kübler – que acompanha Cássia Damasceno no palco durante o espetáculo – ; e o diretor musical Luiz Lepchak, além da consultoria dramatúrgica de Henrique Fontes.



Completam a equipe Eduardo Giacomini (cenografia), Amábilis de Jesus (figurino), Vilson Kurz (cenotécnica), Kenia Coqueiro (caracterização) e Chico Santarosa (desenho de som).

A obra teve estreia nacional no Festival de Teatro de Curitiba e passou também pela Caixa Cultural Curitiba e Fortaleza.



SERVIÇO

Monólogo "Três Luzes", com Cássia Damasceno

Quando: Quarta (11) a sábado (14), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 15, à venda no Sympla

Veja também

Música Lirinha comemora 35 anos de carreira em show no Teatro do Parque, em dezembro