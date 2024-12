A- A+

Música Zezé Motta canta Caetano na Caixa Cultural Recife, 19 e 20 de dezembro Artista fará duas apresentações do show "Coração Vagabundo Zezé canta Caetano", com entrada gratuita, às 20h

A atriz e cantora Zezé Motta chega ao Recife para duas apresentações do show “Coração Vagabundo – Zezé canta Caetano”, na Caixa Cultural Recife, nos dias 19 e 20 de dezembro, com entrada gratuita, às 20h.



Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada show, na bilheteria da Caixa Cultural, sendo entregue um bilhete por pessoa. Clientes Caixa podem retirar até dois ingressos, mediante comprovação, que pode ser a apresentação de cartão de débito ou de crédito emitido pela Caixa ou, ainda, o telefone celular com App Caixa logado.

O show, que estreou originalmente em setembro de 1990, com direção de Carlos Prieto, retorna aos palcos com repertório de canções de Caetano Veloso, dono de grandes composições que embalam gerações e considerado internacionalmente um dos melhores compositores do século XX.

Zezé Motta, uma das maiores cantrizes do Brasil, faz uma releitura de seu próprio show dos anos 90, com uma roupagem voz e piano, acompanhada do maestro Ricardo Maccord, criando um cenário intimista e ao mesmo tempo caloroso, em que interpreta músicas como “Tigresa”, Luz do Sol”, “O Ciúme”, “Odara”, “Sampa” e “Esse Cara”, marcantes no timbre contralto da intérprete.

Sua história com Caetano aconteceu, em 1978, com o lançamento do LP “Zezé Motta” (Warner), quando recebeu dele a canção “Pecado Original” para gravar. Anos mais tarde ela gravou, a convite do próprio Caetano, “Miragem de Carnaval” para o filme Tieta, de Cacá Diegues, onde também atuou como atriz. As duas faixas também estão incluídas na lista das apresentações na CAIXA Cultural Recife.

Sobre Zezé Motta

Atriz e cantora, com mais de 50 anos de carreira na TV, no cinema e na música, Zezé Motta já gravou mais de dez discos e estreou shows homenageando seus compositores favoritos. Em 2024, a artista comemora 80 anos de vida, como um ícone negro da cultura brasileira.

Nascida em Campos, no interior do Rio de Janeiro, ela estudou no Teatro Tablado e começou a carreira profissional, em 1968, com a peça "Roda Viva" de Chico Buarque de Hollanda. Apresentou-se em Hannover (Alemanha), Carnegie Hall de Nova York (EUA), França, Venezuela, México, Chile, Argentina, Angola e Portugal.

No cinema e na TV, destacou-se por seus papéis em "Beto Rockefeller" (1968), "Xica da Silva" (1976), "Quilombo" (1984), "Porto dos Milagres" (2001), "Sinhá Moça" (2006), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), entre outras produções. São mais de 60 projetos de TV e mais de 70 filmes. Zezé é conhecida por seu ativismo e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, denunciando casos de racismo.

SERVIÇO:

"Coração Vagabundo – Zezé canta Caetano"

Onde: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: dias 19 e 20 de dezembro de 2024 (quinta e sexta-feira), às 20h.

Entrada Franca (Distribuição dos ingressos na bilheteria da CAIXA Cultural, uma hora antes do espetáculo)

Classificação indicativa: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife

Veja também

famosos Repórter no Prêmio Multishow, Samanta Alves sonhava com cargo de delegada e já foi detida