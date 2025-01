A- A+

Autora de mais de 70 obras e ganhadora nove vezes do Prêmio Jabutui, a escritora Marina Colasanti morreu nesta terça-feira (28), aos 87 anos, no Rio de Janeiro.



Segundo o colunista Ancelmo Gois, Marina morreu em casa e o velório será no Parque Lage, na Zona Sul do Rio, onde morou por anos da vida.



A causa ainda não foi divulgada.



O velório será no Parque Lage, onde a escritora morou, das 9h às 12h desta quarta-feira (29).



Em 2023, Marina se tornou a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras e considerado um dos principais prêmios literários do país.

Marina Colasanti nasceu na cidade de Asmara, capital da Eritreia, na África, que era uma colônia italiana. A escritora chegou ao Rio aos 10 anos, em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela era casada há mais de 50 anos com o também escritor Affonso Romano de Sant’Anna.



Ela também atuou como jornalista, apresentadora de TV, publicitária e tradutora.

Carreira

Uma das mais premiadas autoras do país, Marina já venceu nove vezes o Jabuti em diversas categorias, com contos (”Eu não sei se devia”, 1997), poesia (“Passageira em trânsito”, 2010) e infantil, que lhe rendeu o prêmio livro do ano de ficção em 2014 (“ Breve história de um pequeno amor”).

Em 2023, venceu o Machado de Assis, o mais importante prêmio literário conferido pela Academia Brasileira de Letras a nomes que se destacam pelo conjunto de sua obra.

No ano passado, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) a elegeu como a Personalidade Literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti.

"Marina escreve para crianças livros que também são lidos por adultos. São textos encantados, com leituras que se desdobram", disse a imortal da cadeira de número 10, Rosiska Darcy de Oliveira, no discurso de entrega do Prêmio Machado de Assis a Marina.

