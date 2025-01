Morre pernambucano MC Rafinha, dono do hit "Escreve Aí Doutor", vítima de acidente de moto

A- A+

O cantor e compositor pernambucano MC Rafinha, de 24 anos, dono do hit "Escreve Aí Doutor", morreu na tarde dessa quarta-feira (22).

O artista estava internado desde o dia 20 de janeiro, quando sofreu um acidente de moto.

Desde então, o cantor, que é natural do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, se encontrava hospitalizado, em coma.

A informação foi divulgada no perfil oficial do MC nas redes sociais.

"É com imensa tristeza que informamos aos fãs e amigos o falecimento do nosso MC Rafinha", diz o comunicado.



Ainda não há informações sobre local e horário do velório e enterro do cantor.



O hit "Escreve Aí Doutor" ganhou projeção nacional e possui mais de 53 milhões de visualizações no YouTube. Confira:

