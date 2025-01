A- A+

ZONA NORTE Recife: Alteração no trânsito para obra na Praça de Casa Forte deve ser finalizada nesta sexta (24) De acordo com a última previsão da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), responsável pelo serviço, a ação deve ser finalizada nesta sexta-feira (24)

Uma obra para a construção de travessias elevadas na Praça de Casa Forte, Zona Norte do Recife, interditou uma das faixas da via e causou mudanças no trânsito no setor desde a última segunda-feira (21). De acordo com a última previsão da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), responsável pelo serviço, a ação deve ser finalizada nesta sexta-feira (24).

Por conta da interdição, nesta quinta (23), quem vier da Avenida Dezessete de Agosto em direção ao subúrbio, com a necessidade de acessar a Praça de Casa Forte, ainda precisa optar pela Estrada das Ubaias, Estrada do Encanamento e Rua Jerônimo de Albuquerque até a Praça.





Obras no bairro de Casa Forte, ao lado da praça. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A CTTU comunicou que agentes e orientadores de trânsito seguirão no local. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24 horas, pelo número 0800.081.1078.





Atenção para limpeza do local

No ponto, como a obra ainda não acabou, foi possível ver muito entulho espalhado na área de construção. Para fazer as travessias elevadas, foi necessário abrir um trecho da rua, e, consequentemente, as calhas de esgoto. Assim, canos estavam à mostra, destampados, na manhã desta quinta-feira.

O consultor de comércio internacional, Cláudio Braga, 63 anos, mora logo em frente à construção. À reportagem, ele contou chamou atenção para uma limpeza devida no local, já que se preocupa que, caso o entulho seja deixado, possa provocar prejuízo para os residentes.

"A gente tem que saber se vão de fato limpar isso aqui, porque já recebemos obras assim e essa limpeza não aconteceu. Se ficar sujo, os canos vão entupir e vai bastar só uma chuva um pouco que a rua vai alagar com esgoto", explicou.

A reportagem procurou a URB em busca de uma posição oficial sobre o assunto, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno. O canal segue aberto.

