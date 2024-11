Morre aos 70 anos Arturo García Tenorio, de 'Chapolin Colorado'

A- A+

A morte do ator Arturo García Tenorio, aos 70 anos, na última quinta-feira (14), levou um misto de nostalgia e saudade para vários fãs de "Chapolin Colorado" (1973-1979), clássico programa mexicano que marcou gerações.



Conhecido por interpretar diversos personagens secundários na série, García Tenorio integrou o elenco de apoio em episódios memoráveis.

A partida do ator levanta a seguinte questão, muito compartilhada por internautas nas redes sociais: quem, do icônico elenco de "Chapolin", ainda está vivo em 2024?



Embora muitos nomes tenham morrido, alguns artistas que deram vida a personagens marcantes continuam por aí, preservando o legado de Roberto Gómez Bolaños, o criador e intérprete do herói atrapalhado.





Veja a lista:

Florinda Meza (74 anos)

A viúva de Bolaños e intérprete de personagens inesquecíveis como Dona Florinda (da série "Chaves") e outras figuras de destaque em "Chapolin Colorado" continua ativa.



Além de atuar, Florinda segue envolvida em projetos ligados à memória do marido e na preservação de suas obras.

Carlos Villagrán (80 anos)

Famoso por interpretar o atrapalhado Quico, de "Chaves", Villagrán também marcou presença em "Chapolin Colorado".



Ainda que tenha se afastado dos holofotes recentemente, ele faz aparições públicas e segue como uma figura querida pelos fãs.

María Antonieta de las Nieves (73 anos)

A intérprete da Chiquinha (também de "Chaves") participou de "Chapolin Colorado" em diversos episódios e segue na ativa. Recentemente, María lançou sua autobiografia.



Ela se apresenta, com frequência, em eventos dedicados às séries de Bolaños.

