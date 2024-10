SBT define volta de "Chaves" e "Chapolin" à programação; confira data e horários

A- A+

Longe da telinha há quatro anos, “Chaves” e “Chapolin” já têm data para retornar à TV brasileira. O SBT programou a volta dos seriados para este sábado (12), quando é celebrado o Dia das Crianças.

A emissora anunciou que “Chapolin” estará na sua grade entre 13h15 e 14h. Como a transmissão não é nacional, as afiliadas podem optar por exibir ou não o programa. Em Pernambuco, por exemplo, não será transmitido.

Já “Chaves” poderá ser acompanhado em todo o País, das 14h às 14h45. Além dos seriados mexicanos, o SBT prepara outras atrações para celebrar o feriado.



“Atenção, eu tenho um recado muito importante: o próximo sábado é Dia das Crianças, e a programação do SBT é toda dedicada para a garotada. Mas nesse dia não tem atrações só para as crianças; os adultos também vão adorar. Ele está de volta! Às 14h, tem Chaves! O dia é todo nosso, aqui no Feriadão SBT especial Dia das Crianças”, anunciou a emissora em nota oficial.

Criados por Roberto Bolanõs, “Chaves” e “Chapolin” saíram do ar no mundo todo em julho de 2020, por divergências entre a Televisa e o Grupo Chespirito. As duas empresas entraram em acordo neste ano, retomando a exibição das produções em diversos países.



Veja também

FESTIVAL DO RIO Pedro Diógenes estreia novo filme no Festival do Rio; confira