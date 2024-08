Morre ator John Aprea, de 'O poderoso chefão II', aos 83 anos

A- A+

Morreu, aos 83 anos, o ator John Aprea, conhecido por seus extensos papéis na TV e em filmes como "O poderoso chefão II" e "Três é demais". De acordo com seu empresário Will Levine, ele morreu de causas naturais no dia 5 de agosto, em sua casa, em Los Angeles, cercado pela família.

Nascido em Nova Jersey, nos EUA, o ator começou sua carreira no filme de 1968 Bullitt, onde interpretou um assassino ao lado do detetive titular interpretado por Steve McQueen. Após papéis como convidado nas séries "Mannix" e "The FBI", Aprea interpretou o jovem Salvatore Tessio no filme "O poderoso chefão II" (1974).

Aprea havia feito testes para o papel de Michael Corleone no filme original de 1972. Perdeu para Al Pacino, mas o diretor Francis Ford Coppola acabou lhe oferecendo um outro papel na sequência de 1974.

Ele voltaria a interpreta um mafioso na celebrada série "Os Sopranos’", na primeira temporada, em 1999. Ainda na TV, ele se destacou como Lucas Castigliano na série ‘Another World’, exibida de 1989 a 1992.

