luto Morre Bob Dryar, ex-baterista do My Chemical Romance Músico deixou a banda em 2010 e vinha se dedicando à causa animal

O músico Bob Bryar, baterista da banca de rock My Chemical Romance entre 2004 e 2010, foi encontrado morto na quinta-feira em sua casa, no Tennessee, Estados Unidos, aos 44 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Bryar foi visto pela última vez em 4 de novembro. Segundo o TMZ, não há indícios de crime, já que todas as armas e equipamentos musicais estavam intocados. No entanto, um médico legista ainda investiga a causa e as circunstâncias da morte. O corpo foi encontrado em estágio avançado de decomposição.





O baterista entrou para o My Chemical Romance em 2004, substituindo Matt Pelissier pouco após o lançamento do álbum Three Cheers For Sweet Revenge (2004). Após deixar o grupo, Bryar passou a atuar como corretor imobiliário e se dedicou à causa animal. Em 2021, leiloou a bateria que usava no My Chemical Romance para arrecadar fundos que seriam doados a um centro de resgate de animais no estado.

A banda anunciou recentemente uma turnê em homenagem ao álbum The Black Parade (2006), o único que conta com a colaboração de Bryar.

