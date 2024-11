Morre o escritor José Clemente Pozenato, autor de "O Quatrilho", aos 86 anos

A- A+

Morreu na noite desta segunda-feira (25), aos 86 anos, o escritor gaúcho José Clemente Pozenato.

Ele foi autor de obras como "O Quatrilho", cuja a adaptação para o cinema concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996.

Pozenato estava hospitalizado em Caxias do Sul, cidade onde morava, para realizar um procedimento cardíaco, mas morreu após complicações, segundo a família do escritor.

O velório ocorreu na manhã desta terça-feira (26) e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.

Nascido em São Francisco de Paula, José Clemente Pozenato também escreveu títulos como "O caso do martelo" e "A cocanha".

Também era tradutor e professor. É membro da Academia Sul-Brasileira de Letras e da Academia Rio-Grandense de Letras.

Pozenato se formou em Filosofia e fez mestrado em Estudos de Literatura Brasileira pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Também obteve diploma de doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Em 1991, recebeu o título de Cidadão Caxiense concedido pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

Mais recentemente, em setembro de 2022, foi homenageado com a Medalha Simões Lopes Neto, uma das maiores honrarias do estado do Rio Grande do Sul, dada a personalidades que contribíram para a cultura gaúcha.

