Morre o cantor Ronald Antonucci, sucesso da Jovem Guarda com a dupla Os Vips

A- A+

Morreu em São Paulo, no último sábado, o cantor Ronald Antonucci, aos 82 anos. Ele ficou famoso nos anos 1960, durante a Jovem Guarda, por, juntamente com o irmão, Márcio Augusto Antonucci, morto em 2014, formar a dupla Os Vips. A informação da morte foi confirmada pela família nas redes sociais. O enterro acontece no cemitério da Consolação, neste domingo.

"Saber que meu tio Ronald Antonucci nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado", escreveu, no Facebook, Bruno Antonucci, filho de Márcio e sobrinho de Ronald. "Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai".



Os Vips lançaram o primeiro disco em 1965 e, no mesmo ano, estouraram com “Menina linda”, versão em português de “I should have known better”, dos Beatles. Em 1966, lançaram uma de suas músicas mais famosas, “A volta”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

A dupla se separou em 1976, mas voltou a se reunir em 1990, quando lançaram um LP pela Somlivre.

Veja também

PARADA CARDÍACA Morre o rapper WGI, do grupo Consciência Humana