LUTO Morre Celeste Arantes, a mãe de Pelé, aos 101 anos Mãe do Rei do Futebol estava hospitalizada havia 8 dias; causa da morte não foi informada

Celeste Arantes, a mãe de Pelé, morreu, nesta sexta-feira (21), aos 101 anos, em Santos, no litoral de São Paulo.

Ela estava hospitalizada há 8 dias, mas a causa da morte ainda não foi informada pelo hospital. A informação foi publicada inicialmente pelo g1 e confirmada pelo Globo.

Celeste nasceu em Três Corações, Minas Gerais, filha de Maria Neves e Jorge Arantes, em 1923. A mãe dela morreu no parto do décimo filho, que faleceu 15 dias depois.

A menina foi criada pela irmã mais velha, bastante rigorosa. A maior travessura de Celeste quando criança era tocar a campainha da casa dos vizinhos e sair correndo.

Na adolescência, ela dava seu jeito para papear na praça da cidade e assistir às matinês do cinema, ao lado da amiga Maria de Lourdes, que seria madrinha de Pelé.

A moça tinha 16 anos quando, no dia 29 de julho de 1939, casou-se com Dondinho, então com 26 anos. O casal lutava pelo ganha-pão com dificuldade. Dondinho era jogador de futebol amador e por muito tempo não ganhava salário.

Ele lutava para ter um emprego fixo com honorários. Começara atuando no time do 4° Regimento de Cavalaria do Exército, onde servia como soldado. Depois, foi para o elenco do Atlético Clube Três Corações, na época presidido pelo médico Daniel de Almeida.

