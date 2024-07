Morre Roberto 'Loli' Linguanotto inventor do tiramisù moderno

A- A+

Morreu, neste domingo, aos 81 anos, Roberto “Loli” Linguanotto, o cozinheiro e confeiteiro de Treviso, na Itália, amplamente reconhecido como o inventor do tiramisù moderno.

Linguanotto criou a versão contemporânea do famoso doce no final dos anos 60, enquanto trabalhava no renomado restaurante Le Beccherie em Treviso. A receita original surgiu como uma variação do zabaione, destinada a frequentadores de uma casa de encontros próxima, e rapidamente ganhou popularidade.

Em um entrevista à BBC em 2021, o co-inventor da sobremesa, afirmou que o prato foi fruto de um acidente durante a preparação do sorvete de baunilha. Linguanotto colocou um pouco de queijo mascarpone em uma tigela com ovos e açúcar e, depois de notar o sabor agradável da mistura, contou à esposa de Ado Campeol, Alba.





A dupla então aperfeiçoou a sobremesa, adicionando biscoitos embebidos em café e polvilhando com cacau - chamando-a de "tiramisù", que significa algo como "puxe-me para cima".

Frequentador assíduo da Tiramisù World Cup, Linguanotto era muito respeitado entre seus colegas. Francesco Redi, organizador do evento, lembrou com carinho do mestre confeiteiro: “Lembramos dele com afeto e com a doçura que sempre o caracterizou. Sem sua invenção, este movimento mundial de amantes do tiramisù não existiria”.

Linguanotto passou muitos anos trabalhando no exterior antes de retornar à sua terra natal, Veneto, conforme relatado no NeedToKnow. O presidente da região, Luca Zaia, disse: “Compartilho do luto o falecimento de Roberto Linguanotto, que causou um impacto significativo no mundo da confeitaria."

“Hoje, o tiramisu é uma excelência culinária reconhecida mundialmente. Grande parte do seu sucesso se deve à sua habilidade como chef pasteleiro e à sua dedicação em tornar nossa iguaria veneziana única e inimitável."

