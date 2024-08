Morto há 35 anos, Raul Seixas deixou três filhas; saiba quem são

A- A+

Considerado o rei do rock brasileiro, Raul Seixas também teve um lado mais família. Morto há 35 anos, em 21 de agosto de 1989 aos 44 anos, o cantor foi pai de três mulheres, fruto cada uma de um relacionamento diferente: Simone, Scarlet (que hoje vivem nos Estados Unidos) e Vivian Seixas, que segue atualmente na carreira de DJ.

Vivian Seixas, que trilhou os passos do pai ao trabalhar com música, é filha da produtora Kika Seixas, terceira mulher dele e uma das responsáveis pelo acervo do músico.

Ela é a filha caçula do cantor, nascendo em 1981. A história da relação, que teve ponto final em 1984 (quando a DJ tinha apenas três anos), virou pauta para um livro da ex-esposa do artista.

"Sempre perguntava a minha mãe coisas do passado, da infância, e eu via que ela puxava lá no fundo do HD. Ela dizia: “Que bom que você perguntou, pois eu estava esquecendo”, disse Vivian ao GLOBO em 2021.

No livro, “Coisas do coração — Minha história com Raul Seixas” (Editora Ubook), há também um tom de acerto de contas, já que a obra expõe, com fac-símiles de diversas cartas, a relação da produtora com a mãe de Raul, Maria Eugênia.

Numa delas, de 14 de outubro de 1989, menos de dois meses depois da morte do artista, a matriarca diz que mandou coisas do baú do Raul para a ex-nora (”Despachei dez volumes pela Fink Transportadora para sua casa (...). Você tem aí um belo acervo artístico e muitas coisas pessoais dele”).

Raul também foi casado com a americana Edith Wisner, com quem foi pai de Simone, nascida em 1970. Logo após a separação, Edith seguiu com a filha para os Estados Unidos.

A terceira filha do maluco beleza, por sua vez, é Scarlet Vaquer Rainbow Seixas, que nasceu em 1976. Ela foi fruto do casamento com Gloria Vaquer, que também é americana.

Cantora assim como o rei, Gloria dividiu os vocais com Raul na música “Sunseed” (do álbum Novo Aeon, de 1975), cantou “The Diary” no disco Raul Rock Seixas, e Raul a homenageou na faixa “Love Is Magick”. Quando ela decidiu deixar Raul e voltou para os Estados Unidos com a filha, Raul tentou retomar a relação, mas sem êxito.

Veja também

Atentado Taylor Swift diz ter sentido 'medo' e 'culpa' após ameaça de atentado em Viena