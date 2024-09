A- A+

AUDIOVISUAL Mostra Camará de Cinema Ambiental leva filmes sobre meio ambiente e clima para Camaragibe Programação gratuita ocorre desta sexta-feira (27) até o domingo (29), no Cine Teatro Bianor Mendonça e no Parque Municipal Aldeia Camarás

Desta sexta-feira (27) até o domingo (29), ocorre a primeira edição da Mostra Camará de Cinema Ambiental, em Camaragibe. Com entrada gratuita, a programação reúne filmes nacionais e internacionais que exploram temas climáticos e ambientais de diferentes épocas.

As exibições serão divididas em categorias para públicos infantil, infantojuvenil e adulto. O evento é idealizado pelo produtor Luiz Carvalho Gallego, que assina a curadoria da mostra.

A Sessão Mundo traz produções internacionais, como espanhol “Treasure” (2023), de Anatael Pérez, que aborda a coexistência entre robôs e a natureza em um futuro distópico, e “Vermelho e Prata” (Noruega, 2017), de Margaret Emdal, uma animação sobre amizade entre passarinhos de diferentes habitats.



Na Sessão Brasil, destaque para as produções cariocas “Plantae “ (2017), de Guilherme Gehr, que faz uma reflexão sobre o desmatamento na Amazônia, e “Curupira” (2003), de Humberto Avelar, que revisita a lenda brasileira indígena protetora das florestas.

Também está na programação o documentário pernambucano “Arena” (2017), do diretor Carlos Kamara. O filme retrata o drama das famílias que, às vésperas da Copa do Mundo de 2014, foram forçadas a abandonar suas casas para dar lugar a uma avenida que conectaria Camaragibe à Arena de Pernambuco.

As exibições da Mostra Camará de Cinema Ambiental serão realizadas em dois lugares. Na sexta e no sábado, a partir das 19h, ocupam o Cine Teatro Bianor Mendonça. Já no domingo, as sessões começam às 18h, no Parque Municipal Aldeia Camarás.

