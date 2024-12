"Mufasa: O Rei Leão" estreia nos cinemas nesta quinta-feira (19), trazendo origem do pai de Simba

A- A+

Último lançamento da Disney nos cinemas em 2024, “Mufasa: O Rei Leão” estreia nesta quinta-feira (19) no Brasil. Seguindo a tendência de produzir versões em live-action de suas animações de sucesso, o estúdio norte-americano traz uma história inédita, mas com personagens já bem conhecidos pelo público.

Com o “O Rei Leão” (1994) - desenho animado transformado em clássico - crianças e adultos do mundo todo conheceram Simba, um jovem leão que enfrenta uma difícil jornada para assumir o trono herdado do pai. Agora, os fãs têm a oportunidade de saber o que antecede essa trama.

Contando a história do pai de Simba, o novo filme é, na verdade, uma continuação da recriação digital da animação, lançada em 2019. Na época, o longa-metragem foi um estrondoso sucesso, mesmo tendo dividido a opinião da crítica, acumulando mais de US$ 1,6 bilhão nas bilheterias.



A ideia, desta vez, é explorar a improvável ascensão do amado rei das Terras do Reino, trazendo detalhes ainda desconhecidos sobre sua origem. A narrativa é desenhada a partir de flashbacks, com Rafiki contando a lenda de Mufasa para a filhote de leoa Kiara, filha de Simba e Nala, com a ajuda bem humorada de Timão e Pumba.

Na sua primeira parte, o filme retrata o encontro de Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, com o príncipe Taka, o simpático herdeiro de uma linhagem real, que mais tarde seria conhecido como Scar. Eles estabelecem um laço fraternal, até que o bando invasor coloca em risco a família dos leões, fazendo com que eles partam em busca de terras seguras.

O longa combina as técnicas cinematográficas de live-action e imagens fotorrealistas geradas por computador. Quem assina a direção é Barry Jenkins, cineasta norte-americano aclamado por obras carregadas de sensibilidade, como “Se a Rua Beale Falasse” (2018) e “Moonlight” (2016).

Em entrevista aos sites GamesRadar+ e Total Film, o diretor declarou que vê o filme como uma nova animação. “Eu me comunico constantemente com esses animadores que estão tentando manipular esses modelos um tanto fotorrealistas de uma forma que seja expressiva. E por isso, não penso nisso como live-action. Penso nisso como animação. É apenas uma ferramenta muito diferente”, disse.

Assim como o seu antecessor, “Mufasa: O Rei Leão” é um musical. Para garantir que esse continuaria sendo um dos pilares da produção, a Disney entregou a Lin-Manuel Miranda, vencedor do Grammy, do Tony e do Emmy, a missão de compor as músicas originais, contando com performances adicionais de Lebo M, sul-africano que também contribuiu com a trilha da animação original.

Em inglês, o elenco de vozes traz de volta Donald Glover como Simba e Beyoncé como Nala, que são dublados por Ícaro Silva e Iza no Brasil. Também retornam Seth Rogen, Billy Eichner e John Kani, entre outros. Blue Ivy Carter, filha mais velha de Beyoncé, estreia como Kiara. Outra novidade de destaque é o galã Aaron Pierre como Mufasa. Já o vilão Kiros ganha a interpretação do ator dinarmaquês Mads Mikkelsen.

