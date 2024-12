Conheça todos os rivais de "Ainda estou aqui" na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional

A- A+

Sucesso nos cinemas brasileiros, onde já foi visto por 2,6 milhões de pessoas, " Ainda estou aqui", de Walter Salles, entrou na lista de 15 pré-selecionados para a disputa de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025. A shortlist foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (17).





O longa estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro agora fica na expectativa para entrar na lista de cinco finalistas, que será anunciada no dia 17 de janeiro. Mas antes, é hora de conhecer todos os 14 adversários do filme na corrida por uma aguardada estatueta:

"Emilia Pérez" (França)

Uma das sensações da temporada, o musical francês dirigido por Jacques Audiard e estrelado por Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez está cotado para múltiplas indicações no Oscar. O longa conquistou o Prêmio do Júri e o troféu de Melhor Atriz (dividido entre o elenco) no Festival de Cannes. A estreia no Brasil está prevista para 6 de fevereiro.

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

Também premiado em Cannes, com Prêmio Especial do Júri e o Prêmio de Crítica, o drama "A semente do fruto sagrado" chamou a atenção do mundo a partir da história de seu diretor, Mohammad Rasoulof, que fugiu do Irã e conseguiu exibir seu filme no evento francês. O filme tem estreia prevista no Brasil para 9 de janeiro.





Cena de "A semente do fruto sagrado" — Foto: Divulgação

"Flow" (Letônia)

Animação dirigida por Gints Zilbalodis, "Flow" é um dos destaques do ano e também pode figurar em mais de uma categoria. No Critics Choice Awards, o longa conquistou indicações dentre animações e filmes estrangeiros. Vencedor do prêmio do júri e prêmio do público no Festival Internacional de Animação de Annecy. Estreia no dia 30 de janeiro.

"A garota da agulha" (Dinamarca)

Drama de Magnus von Horn acompanha uma jovem operária que luta para sobreviver em uma Copenhagen pós-Primeira Guerra Mundial. Indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de língua não-inglesa, o longa terá lançamento exclusivo na Mubi no Brasil.

"Ondas" (República Tcheca)

Longa escrito e dirigido por Jirí Mádl sobre uma história de sacrifício e sobre como uma gravação pode mudar a história de um país.





"Ondas" é o representante da República Tcheca na corrida pelo Oscar — Foto: Divulgação

"Universal language" (Canadá)

Comédia dramática de Matthew Rankin que conquistou o prêmio do público na Semana dos Realizadores de Cannes. O filme também foi citado, como "Ainda estou aqui", dentre os cinco destaques internacionais do ano no National Board of Review.

"Touch" (Islândia)

Drama romântico de Baltasar Kormákur que retrata uma trama de amor que se estende por várias décadas e continentes.

"Kneecap: Música e liberdade" (Irlanda)

A história do surgimento de um grupo irlandês de rap é o mote dessa dramédia com toques de documentário dirigida por Rich Peppiatt. Premiado no Festival de Sundance, o longa concorre ao Critics Choice Awards na categoria.

"Vermiglio" (Itália)

Grande Prêmio do Júri do Festival de Veneza, "Vermiglio", de Maura Delpero, conta a história de um desertor que retorna para uma vila montanhosa reclusa na Itália, que muda a rotina do local. O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria.

"Armand" (Noruega)

Drama escrito e dirigido por Halfdan Ullmann Tondel que conta a história de um garoto de 6 anos acusado de passar dos limites com seu melhor amigo na escola. Vencedor da Câmera de Ouro na mostra Un Certain Regard em Cannes.

"From Ground Zero" (Palestina)

Filme coletivo com 22 curtas realizados por cineastas da Faixa de Gaza, na Palestina, em que retratam os horrores da guerra.

"Dahomey" (Senegal)

Documentário de Mati Diop que retrata a história de 26 tesouros reais saqueados do Reino do Daomé exibidos em Paris, que agora estão sendo devolvidos ao Benin. Vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim. Disponível na Mubi.

"Como ganhar milhões antes que a avó morra" (Tailândia)

Filme de Pat Boonnitipat sobre um neto que deixa o trabalho para cuidar da avó de olho em sua herança. Mas ele não é o único interessado na fortuna da senhora. Estreia no Brasil nesta quinta-feira, 19.

"Santosh — Vozes da hierarquia" (Reino Unido)

Filme de Sandhya Suri exibido na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes. A trama acompanha Santosh, uma recém-viúva que assume o trabalho do marido como policial em área rural da Índia. Ela assume a investigação do assassinato de uma jovem de casta inferior e desperta uma teia de misoginia e preconceito.





Cena de "Santosh — Vozes da hierarquia" — Foto: Divulgação

