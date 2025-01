'Muito afiados': Nicole Kidman revela segredo de 'casamento perfeito' com Keith Urban

A- A+

A vida amorosa de Nicole Kidman mudou para sempre em 2005, quando conheceu Keith Urban durante um jantar. O casal teve um encontro imediato e logo começou um relacionamento. Em junho do ano seguinte, eles se casaram e, desde então, estão juntos há 19 anos, consolidando um dos casamentos mais longevos da indústria do entretenimento. Em uma entrevista recente, Nicole revelou, com muito humor, o segredo do sucesso de sua relação.

Em conversa com a revista W, Kidman comentou sobre o casamento e afirmou: “Temos um chuveiro duplo. Essa é a chave para um casamento bem-sucedido: o chuveiro duplo”. Ela também mencionou que ter pias separadas “também ajuda”.

Seguindo a temática do banheiro, a atriz acrescentou que tanto ela quanto o marido costumam cantar no banho. “É lá que ouço as novas músicas dele enquanto estão sendo criadas”, revelou.

Ainda na entrevista, e sem perder o bom humor, a estrela de Babygirl foi questionada sobre a possibilidade de existir vida extraterrestre. Sua resposta? “Como diria Philip Roth, por que não?”

A visão de Keith Urban

Em uma edição recente do CMT Music Awards, premiação voltada à música country, Keith Urban, uma das maiores figuras do gênero, comentou brevemente sobre o casamento. Questionado pelo repórter Paul Costabile, da E! News, sobre o segredo para manter o relacionamento, Urban foi direto: “Se eu responder isso, parecerá que estou dando conselhos para outras pessoas casadas”.

Ele continuou: “Não tenho conselho para ninguém. Descubram o que funciona para vocês; estamos descobrindo o que funciona para nós. Cada um é diferente. Não há uma fórmula única”.

Assim, o músico destacou que cada casamento é único e que o mistério faz parte da dinâmica do casal.

Troca de homenagens

No aniversário de 56 anos de Nicole Kidman, Urban compartilhou uma homenagem especial no Instagram. Ao lado de uma foto da atriz observando um coruja em meio à natureza, ele escreveu: “Para minha linda, sexy, aventureira, curiosa, amante da natureza, amante das corujas, artista, esposa: feliz aniversário, meu amor!”.



Dois dias antes, foi a vez de Nicole dedicar uma mensagem ao marido no Dia dos Pais. “Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que existe! Você é muito amado por todas nós! Suas meninas”, escreveu a estrela de Os Outros.

