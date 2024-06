Nahim, morto em São Paulo, brigou na justiça com a ex-mulher pela guarda de duas cachorras

A- A+

O cantor Nahim, encontrado morto nesta quinta-feira (13), aos 71 anos, em Taboão da Serra (SP), nutria um amor especial por animais. Em suas redes sociais, o artista conhecido pela participação em programas de auditório nos anos 1980 compartilhava constantemente fotos com seus cães, dedicando uma atenção especial à cachorra Judith, de 14 anos.

A relação de Nahim com os animais, inclusive, rendeu problemas na justiça para o cantor. Em 2019, ele chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva da ex-mulher, Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas, após visitá-la, sem aviso prévio, alegando que queria ver as cinco cadelas que haviam ficado com ela na separação.

No ano seguinte, Nahim acionou a justiça buscando a guarda de duas das cachorrinhas, as pets Hallucia e Florzinha, que continuavam com Sandra, com quem viveu uma união estável por quase 10 anos. Em meio ao processo, o cantor acabou tendo seu salário para participar do reality "A fazenda", em 2017, revelado publicamente. Ele teve o pedido de gratuidade na justiça negado por ter condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que havia recebido R$ 40 mil para participar do programa.

À época, Nahim reclamou da decisão alegando que o valor havia sido recebido por sua pessoa jurídica e que não teria ficado para ele.

