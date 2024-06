A- A+

luto Ex-esposa de Nahim fala sobre morte do cantor: "Estou muito em choque" Empresária Andreia de Andrade e cantor Nahim viveram relacionamento de 13 anos

Andreia de Andrade, ex-esposa do cantor Nahim, falecido nesta quinta-feira (13), aos 71 anos, se manifestou em suas redes sociais. Revelando estar em choque, a empresária confirmou a partida do ex-companheiro e se comprometeu a informar em breve os detalhes sobre velório e enterro.

"É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que eu confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque, não estou em condições de atender mensagem e ligações" disse Andreia em publicação nos Stories.

Nahim e Andreia foram casados por 5 anos, de um total de 13 anos de relacionamento. O casal se separou em outubro do ano passado. Em comunicado conjunto nas redes, eles anunciaram o fim da relação: "Não teve briga, mágoa, traumas A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade"

Em 2021, Nahim e Andreia chegaram a participar do reality "Power couple", na Record TV.



