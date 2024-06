Nahim gravou programa de Silvio Santos que ainda vai ao ar antes de falecer

A- A+

Cantor Nahim, famoso pela participação em programas de auditório nos anos 1980, faleceu nesta quinta-feira (13), aos 71 anos. Na última semana, o artista compartilhou vídeo em suas redes sociais revelando que estava no SBT para gravar uma participação no "Programa Silvio Santos", que vem sento apresentado por Patrícia Abravanel, filha do apresentador que dá nome ao programa.

Nahim ganhou notoriedade em programas de auditório

Nahim tem uma relação história com o dono do SBT, hoje afastado da TV, aos 93 anos. Foi nos programas de auditório do canal que o cantor se destacou muito nos anos 1980, quando chegou a vencer o quadro "Qual é a música?".

Quem foi Nahim?

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim faleceu em Taboão da Serra (SP). A morte do cantor foi registrada como "suspeita" e, segundo as autoridades, ele teria caído de uma escada.

