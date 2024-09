''Não Fale o Mal'': confira curiosidades sobre o remake norte-americano de terror dinamarquês

A- A+

A sexta-feira 13 é capaz de afastar dos filmes de terror aqueles que acreditam na suposta maldição em torno dessa data, mas também desperta a curiosidade dos supersticiosos. ''Não Fale o Mal'', remake norte-americano de terror dinamarquês, pode ser a escolha dos corajosos para este dia.

O filme estreou na última quinta-feira (12), nos cinemas de todo o País. No entanto, vem provocando os brasileiros desde o trailer, pelo clima de suspense e alta tensão da trama. O longa-metragem, dirigido por James Watkins (''Sem Saída''), acompanha uma família dos Estados Unidos que, após se aproximar de uma família britânica durante suas férias na Europa, aceita um convite para passar um final de semana em sua casa de campo.

O que parecia ser um fim de semana tranquilo se tornou um tormento para os norte-americanos. Quando os anfitriões começam a agir de forma estranha e iniciam um jogo psicológico alimentado por uma violência perturbadora e traços sobrenaturais, os convidados se veem presos em uma armadilha.

Confira as curiosidades de ''Não Fale o Mal'':

Remake de filme dinamarquês

''Não Fale o Mal'' é uma nova versão de um filme homônimo de terror dinamarquês, dirigido por Christian Tafdrup, lançado em 2022. Apenas dois anos depois do lançamento da produção original, surge a adaptação de James Watkins.

Nova sensação do terror

Se ''Não Fale o Mal'' está causando um burburinho entre as pessoas, muito se deve ao britânico James McAvoy.

Estrela do longa, o ator foi muito elogiado pela crítica e público quando protagonizou um serial killer de múltiplas personalidades em ''Fragmentado'', de M. Night Shyamalan. Sete anos depois, McAvoy retorna para o gênero, obtendo destaque pela sua atuação novamente.

De ''Black Mirror'' para o cinema

O diretor britânico James Watkins, que assumiu o remake, tem familiaridade com a criação de jogos psicológicos. Watkins dirigiu um famoso episódio da série antológica ''Black Mirror'', na terceira temporada.

Intitulado de ''Manda quem pode'', o terceiro episódio é focado no dilema do jovem Kenny, o qual precisa seguir todas as ordens que recebe por mensagem de texto ou ter seus segredos mais íntimos expostos, após a invasão de um vírus no seu laptop.

Greve dos Roteiristas

''Não Fale o Mal'' estava quase encerrando as filmagens, quando aconteceu a greve de roteiristas e atores de Hollywood, em julho de 2023. Faltavam apenas cinco dias para o término das gravações, que só foram retomadas em novembro de 2023.

