Quem é Nell Smith, cantora de 17 anos que morreu às vésperas de lançar seu primeiro disco solo

Morreu, aos 17 anos, a cantora canadense Nell Smith. Ela ficou conhecida pelas colaborações com a banda The Flaming Lips. A notícia foi dada pela família da jovem. "É muito doloroso para nós dizer que nossa filha corajosa, talentosa, única e linda foi cruelmente tirada de nós na noite de sábado", diz o comunicado. A causa da morte não foi confirmada pela família, embora o vocalista do FLaming Lips, Wayne Coyne, tenha citado um "acidente de carro".

Nell Smith nasceu em Leeds, no Reino Unido. Foi criada num ambiente musical — a mãe colocava música na barriga durante a gravidez para acalmá-la. Quando jovem, se inspirou em artistas como Herman Dune, Arcade Fire, Metronomy, David Bowie, The Fleet Foxes, MGMT e The Flaming Lips.

Com esta última, Nell tinha uma relação especial. Os viu tocar pela primeira vez aos 10 anos, em 2017, quando ficou na primeira fila de um show que eles fizeram em Spokane. No ano seguinte, em outro show do Flaming Lips, Nell Smith conseguiu falar com Wayne Coyne, vocalista da banda, para quem entregou uma carta. Eles fizeram um dueto de "Space Oddity", de David Bowie.

A partir daí, Nell Smith passou a colaborar com o Flaming Lips. Mas também passou a compor suas próprias canções, aos 11 anos. Em 2020, Nell gravou um álbum de covers de Nick Cave com Wayne Coyne."Temos um triste comunicado a fazer hoje. Temos uma amiga canadense, seu nome é Nell. Gravamos um disco incrível com ela há três anos, um álbum cheio de músicas de Nick Cave. Recebemos mensagens muito tristes hoje, de que ela morreu em um acidente de carro noite passada", disse o cantor. “Somos lembrados mais uma vez do poder da música e de quão encorajador pode ser estar perto de pessoas que você ama”, concluiu.

Nell Smith estava preparando o lançamento de seu primeiro disco solo. Em seu perfil no Instagram, onde acumula pouco mais de 5 mil seguidores, ela avisava que o trabalho chegaria às plataformas em breve. Simon Raymonde, CEO da gravadora de Smith, a Bella Union, lamentou a morte da artista. "Estamos todos chocados e devastados ao saber do falecimento repentino e trágico de nossa artista e querida amiga Nell Smith, no fim de semana na Colúmbia Britânica", afirmou Raymonde.

