SAÚDE Doença de Graves: entenda problema de saúde da atriz Maggie Smith, que morreu aos 89 anos Família da artista confirmou informação nesta sexta; causa do falecimento não foi detalhada

Famosa pelos papéis na saga de Harry Potter e na série Downton Abbey, a atriz Maggie Smith morreu aos 89 anos, informou a família nesta sexta-feira (27).

Em comunicado, os filhos dela, Toby Stephens e Chris Larkin, anunciaram o falecimento da mãe no hospital.

Os filhos da atriz agradeceram à equipe do hospital Chelsea and Westminster "por seus cuidados e gentileza incansável durante seus últimos dias" e pediram privacidade para lidar com o luto.

A causa da morte de Maggie não foi detalhada.

"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte da Dama Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", diz a nota.





Maggie Smith sofria da doença de Graves (que afeta quase 1 em cada 100 americanos), uma doença autoimune da tireoide que, entre outros sintomas, causa o movimento do olho para fora de sua órbita.

Segundo o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK, sigla em inglês), a condição pode deixar olhos irritados e inchados, causar sensibilidade à luz, sensação de pressão ou dor nos olhos e visão turva ou dupla.

O problema também pode causar hipertireoidismo. A condição faz com que o sistema imunológico ataque sua glândula tireoide, "fazendo com que ela produza mais hormônios tireoidianos do que seu corpo precisa".

Com isso, diversas funções do corpo humano ficam aceleradas.

Segundo o NIDDK, a doença de Graves é mais comum em mulheres e pessoas com mais de 30 anos, sendo fatores de risco histórico familiar, ter outras doenças autoimunes (vitiligo, diabetes tipo I ou artrite reumatoide) ou uso de nicotina (presente no cigarro, por exemplo).

Sintomas mais graves

Em casos mais graves, quando não houve um tratamento adequado, podem surgir pioras no quadro clínico, como coágulos sanguíneos, insuficiência cardíaca, derrame, osteoporose, desconforto ocular e alterações na visão, além de afetações que afetam ciclo menstrual, fertilidade e gravidez.

Ainda de acordo com o NIDDK, o hipertireoidismo também pode resultar em perda de peso (apesar do aumento do apetite), batimento cardíaco rápido ou irregular, nervosismo, irritabilidade, dificuldade para dormir, fadiga, mãos trêmulas, fraqueza muscular, suor ou dificuldade em tolerar calor e evacuações frequentes.

Quem foi Maggie Smith?

A atriz, cujo nome de batismo é Margaret Natalie "Maggie" Smith, nasceu em Ilford, Essex, no Reino Unido, e trilhou uma carreira de sucesso no teatro, cinema e televisão.

Ela apareceu em mais de 60 filmes, se notabilizando frente a uma audiência mais ampla e global pela participação nos filmes do bruxo Harry Potter, como a icônica professora Minerva McGonagall, a partir de 2001.

Em 2008, durante as gravações de "Enigma do Príncipe", ela foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a sessões de quimioterapia. A artista fez questão de concluir as cenas da produção e recorreu à ajuda da equipe de caracterização para cobrir a falta de cabelos.

— Não fiquei nervosa – bem, eu estava –, mas não pensei que fosse nada sério porque, anos atrás, eu já tinha sentido um caroço e tinha sido levada para o hospital. Era benigno, então presumi que o novo também seria — disse ela, na época. — Foi desconcertante quando [descobriu que] não era [benigno]. Mas o tratamento é tão rápido que você não tem tempo para pensar em nada.

Carreira premiada

A artista ganhou dois Oscar durante a carreira: Melhor Atriz, em Primavera de uma Solteirona (1969), e Melhor Atriz Coadjuvante, por Califórnia Suite (1978).

Além da britânica, apenas outras seis atrizes receberam a estatueta nessas duas categorias.

Ela foi indicada outras quatro vezes para o principal prêmio do cinema mundial e recebeu oito Bafta Awards, quatro Emmys, três Globos de Ouro e um Tony.

Maggie foi laureada com o título de Dama da Ordem do Império Britânico em 1990. Em 2014, recebeu também a Ordem dos Companheiros de Honra por serviços prestados ao teatro.

Início nos anos 1950

A atriz debutou nos palcos da Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Em seguida, ingressou na trupe teatral londrina de Old Vic, depois na do Royal National Theatre, onde teve muito sucesso ao lado de seu marido, o ator Robert Stephens.

"Dame Maggie" assumiu papéis diversos na carreira: de madre superiora ao lado de Whoopi Goldberg em "Mudança de Hábito" (1992), de professora de "transfiguração" nos filmes da saga "Harry Potter", acompanhante neurótica em "Uma Janela para o Amor" (1986) ou velha sem-teto em "A Senhora da Van" (2015).

No plano pessoal, seu casamento com Robert Stephens, alcoólatra, infiel e depressivo, afundou em 1973.

Ela se divorciou em 1975 e se casou pouco depois com o dramaturgo Beverley Cross, com quem partiu para viver e trabalhar no Canadá.

A atriz teve dois filhos, os também atores Chris Larkin e Toby Stephens, frutos do relacionamento com Stevens.

